El militar retirado Carlos Silva aseguró ayer que las Fuerzas Armadas están listas para actuar en caso de se den en Uruguay conflictos como los que ocurrieron recientemente en las calles de Colombia, Chile y Ecuador. El presidente del Centro Militar consideró además que la coyuntura política actual “es una prueba más de que debemos dejar atrás definitivamente el tema de la violencia política que azotó nuestro país en las décadas de 1970 y de 1980 y concentrarnos en la violencia que se viene”. “Está claro que vamos a vivir cinco años con amenazas a la estabilidad desde el Frente Amplio y desde el PIT-CNT. Es una razón de más para dejar de vivir en el pasado. Hay que pasar esa página, porque las próximas páginas de la historia son mucho mejores y con más muertes de subversivos”, opinó el militar retirado.

Consultado sobre estas declaraciones, el ex presidente Julio María Sanguinetti se alegró por el hecho de que “finalmente, alguien entendió mi prédica sobre no tener los ojos en la nuca, que es una actitud que no niega al pasado ni nada por el estilo, sino que reclama tener en cuenta que el futuro puede ser siempre mejor”. “¿Por qué vamos a seguir hablando de los crímenes de los tupamaros, si podemos concentrarnos en los crímenes que cometen los sindicalistas uruguayos, que con sus manifestaciones con críticas al gobierno están allanando el camino para los saqueos, el vandalismo, la inestabilidad, el autoritarismo y el comunismo?”, se preguntó Sanguinetti.