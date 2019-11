La foto que reúne a todos los líderes de la coalición encabezada por Luis Lacalle Pou, que no pudo hacerse el día en que se selló el acuerdo debido a que Pablo Mieres no se sentía “cómodo” posando junto a Guido Manini Ríos, finalmente se concretó el domingo, gracias a que el líder independiente cambió su postura. Consultado al respecto, Mieres explicó: “Sigo sin sentirme cómodo, pero me pareció que por el bien del país debía hacerlo”. “Es más, ahora se está hablando de que todos los candidatos nos hagamos una colonoscopia, para que el pueblo nos conozca no sólo por fuera, sino también por dentro. Aparentemente el registro audiovisual en cuestión sería llevado a cabo por el señor Guido Manini Ríos, que tiene experiencia en la materia porque estuvo al frente del Hospital Militar. Yo no me sentiría cómodo vestido de bata y con Manini Ríos hurgando en la parte posterior de mi tracto digestivo, pero no lo descarto, porque para mí hay algo mucho peor que cualquier foto, ecografía o colonoscopia: el fundamentalismo”, agregó Mieres.

El líder del Partido Independiente reconoció que desde el fracaso de La Alternativa, en marzo, se ha sentido incómodo con frecuencia. “No sé qué será, si el estrés de la campaña o que ya no soy un pibe, pero la verdad es que esto está siendo un verdadero tormento y estoy deseando que termine. Hay gente que dice que yo estoy acabado. ¡Ojalá lo estuviese! Pero no, creo que voy a seguir con esta incomodidad por un buen tiempo”, expresó.