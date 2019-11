La carne vacuna tuvo una nueva suba y en los últimos 24 meses acumula un alza en el precio de 36%. La situación no preocupa sólo a los vendedores y consumidores de carne, sino también a otros grupos, como los veganos esnobs. “Yo soy vegano porque estoy en contra del maltrato animal, pero además porque los productos veganos son caros y difíciles de conseguir, así que consumirlos me hace sentir especial. Pero si la carne sigue subiendo y se transforma en algo prohibitivo para 95% de la población, no voy a tener más remedio que empezar a consumirla”, se quejó un activista vegano.

Otro de los asuntos que preocupan a los veganos es la irrupción en el mercado de la carne de origen vegetal, que según los analistas, en los próximos años se transformará en un producto de consumo masivo. Otro activista vegano explicó que “hasta hace poco, cuando yo decía que comía carne vegetal me miraban con cara rara, o lisa y llanamente se reían de mí, algo que me encantaba y me hacía sentir superior al común de la gente. Pero si la carne vegetal se vuelve la cosa más natural del mundo, y decir que uno la consume pasa a ser exactamente lo mismo que si alguien dice que consume mortadela o panchos, no voy a tener más remedio que empezar a comer hamburguesas”. De todas maneras, el activista dijo tener esperanzas de que con el tiempo “se desarrolle algún tipo de carne que no sea de origen vegetal pero tampoco animal, y que sea muy cara y difícil de conseguir. Carne mineral, por ejemplo. Eso estaría bueno”.