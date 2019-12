¿Qué opina del fútbol actual?

Ni lo miro la verdad. Es que con esto del VAR la embolaron. No se puede andar revisando todo. Es como si yo pidiese que se revisara mi muerte y si fue un error me devolvieran al mundo. No tiene sentido. Lo que ya está, ya está.

¿Se reencontró con alguien querido en ultratumba?

Sí, me encontré con mi brazo. Fue muy emotivo. Él se pensaba que yo no lo extrañaba, porque lo más importante para mí eran mis piernas, pero le aclaré que no, que nada que ver.

¿Se junta a jugar al fútbol con otros futbolistas fallecidos?

Sí, nos juntamos. A los uruguayos nos encanta porque podemos pegar todo tipo de patadas y nadie se lastima.

¿Qué opina de la posibilidad de que el Mundial de 2030 se haga en Uruguay?

Es una locura, porque el país cambió mucho desde aquel entonces. Los uruguayos de ahora llegan a hacer un estadio nuevo y seguro que se cae a pedazos. Ni yo, que ya estoy muerto, me animaría a meterme.