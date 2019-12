Acusaciones contra Daniel Salinas, posible ministro de Salud

En la negociación de la coalición por los nuevos cargos, Cabildo Abierto (CA) se quedará con el Ministerio de Salud Pública (MSP). Dirigentes del Partido Nacional y de CA han sido herméticos a la hora de divulgar nombres, pero el que aparece con mayor firmeza para ocupar el MSP es el del neurólogo Daniel Salinas, director de la empresa Electrodiagnóstico (EEG), que también ha trabajado en el Hospital Militar -durante 23 años y hasta 2012, según publicó El Observador-, en el Vilardebó -fue jefe del Servicio de Electroencefalografía entre 2012 y 2018, publicó El País- y en el Casmu, donde se desempeñó como jefe de Recursos Materiales desde 2009 hasta hace dos meses, cuando asumió el nuevo presidente de la mutualista, que sustituyó al cirujano Gustavo Bogliaccini. VTV publicó en su informativo central que en mayo de 2017 la empresa EEG fue sancionada por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) debido a “graves irregularidades formales y además a una incompatibilidad de funciones ya que mientras su empresa le prestaba servicios a ASSE, Salinas era electroencefalografista en el hospital Vilardebó”, escribió en Twitter el periodista Gabriel Pereira, de VTV, que expresó que Salinas era propietario de EEG. En la web de compras estatales figura que el Hospital de Young rechazó en julio de 2017 adjudicar una licitación a EEG Electrodiagnóstico Médico SRL por tener “socios que presentan vínculo funcional con ASSE”. Pero además, VTV informó que Salinas era socio en EEG de Martín Gutiérrez, “psiquiatra denunciado por su participación en torturas durante la dictadura militar” que en su perfil de Linkedin figura como “director técnico de EEG”. Gutiérrez es acusado por ex presos políticos de haber creado un plan de aplicación de tortura psicológica, y por haber trabajado como adjunto del psicólogo Marcelino Dolcey Brito, acusado “de los desastres más grandes en el Penal de Libertad”, informaron fuentes a la diaria. En enero de 2011 movimientos sociales le hicieron un escrache a Gutiérrez, frente a la clínica EEG, para denunciarlo públicamente, tal como consignó una nota de la diaria. Además de su conducta reprobable durante la dictadura, la nota también hace referencia a irregularidades en licitaciones públicas por no haber presentado la constancia de habilitación del MSP de su clínica, según acusaron otras empresas que participaron de la licitación. En agosto de 2014 la Justicia lo citó a declarar por la causa 300 Carlos pero Gutiérrez no se presentó; luego su abogado interpuso un recurso de amparo para alegando la prescripción del delito.