“¿Sos Artistóteles, Sócrates? Vení a discutirlo mano a mano”, le espetó el lunes el conductor radial y televisivo Alberto Sonsol al intendente de Montevideo, Christian di Candia, en respuesta a un tuit del jefe comunal en el que lo cuestionaba por sugerir que su sobrino era una persona “normal”. Ayer, Sonsol pidió disculpas por su acalorada reacción. “Comparar a Di Candia con jugadores de fútbol estuvo fuera de lugar, así que les pido perdón a él y a toda la audiencia”.

El conductor aclaró que sus palabras del lunes hacían referencia al futbolista brasileño Sócrates, conocido por su educación y su compromiso con temas políticos, y a Aristóteles Romero, “un venezolano que me enloqueció varias veces cuando me tocó relatar sus partidos porque tenía un nombre muy complicado que nunca en mi vida había escuchado”. Sonsol dijo que “por más intelectual pelotudo que sea Di Candia, por lo menos no traiciona a los suyos, como estos dos futbolistas que mencioné, que se pasaron al enemigo y se olvidaron de que hay dos cosas que un futbolista no puede hacer jamás: tocar la pelota con la mano y pensar por su cuenta”.