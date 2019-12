Apuntes del día: Verri, Martínez, Riccetto y Forlán

Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

En general, quienes están designados para ocupar cargos en el próximo gobierno son bastante reacios a hacer declaraciones acerca de sus planes. La información brindada por las autoridades salientes en el marco de la transición aún no ha sido procesada en profundidad; la “coalición multicolor” no definió todavía prioridades y distribución de recursos, y tampoco ha avanzado en la definición colectiva de algunas políticas específicas. Además, nadie quiere pisar en falso antes de asumir.

El futuro subsecretario de Industria, Energía y Minería, Walter Verri, tiene presunciones razonables y dudas que también lo son. Sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, razona que, como los partidos que participarán en el próximo gobierno se opusieron a ella, cabe suponer que será modificada, pero también asume que no será sencillo derogarla por completo.

En lo referido a la libre importación de combustibles, Verri admite que “hoy los números estarían dando cierta paridad” entre el precio local y el de eventuales importaciones, y se limita a señalar que, si el tema se incluye en el proyecto de ley de urgente consideración, “será el Parlamento el que decidirá democráticamente si es conveniente”. Esto último cabe relativizarlo, porque se supone que el proyecto surgirá de un acuerdo entre los líderes de los partidos coaligados, y si estos no pueden lograr que “sus” legisladores actúen de modo disciplinado en el primer debate parlamentario, será difícil imaginar qué ocurrirá luego.

También es difícil, por ahora, imaginar a quién o a quiénes elegirá el Frente Amplio (FA) para competir por un séptimo gobierno departamental consecutivo en Montevideo. Daniel Martínez anunció que no será candidato: según su versión, no se bajó porque nunca se había subido; según otras, quería postularse, pero la falta de apoyos lo hizo desistir. Sea como fuere, el episodio no sólo señaló que la lucha dentro del FA por ese cargo será dura, sino que también expuso una vez más diferencias en el Partido Socialista, y precipitó que renunciaran a sus organismos de dirección tanto la senadora y ex ministra Daisy Tourné como el ex intendente de Paysandú Julio Nino Pintos. Hay cinco nombres en danza, y el FA puede presentar hasta tres candidaturas.

Es ingrata la política. El sábado 28, en el Auditorio Nacional del SODRE, María Noel Riccetto se despidió como bailarina profesional, y se realizó, en el estadio Centenario, un partido de homenaje y despedida al futbolista Diego Forlán. En ambos casos, tras destacadísimas trayectorias, hubo merecidos reconocimientos y expresiones de gratitud y afecto, por parte de colegas y público. Cuando quienes se dedican a la política deciden retirarse, no sucede nada parecido. En realidad, tampoco es frecuente que esas personas anuncien formalmente su retiro: a veces persisten en su actividad hasta que mueren, o intentan persistir en ella pese a que ya carecen de incidencia, y muchos no tienen claro si aún viven. Sería interesante, en el marco de las reflexiones habituales al final de cada año, profundizar en los motivos de esa diferencia.

Hasta mañana.