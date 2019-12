Diferencias por candidatura de Daniel Martínez volvieron a tensionar la interna socialista

La senadora y ex ministra del Interior Daisy Tourné presentó su renuncia al Comité Central (CC) y al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Socialista (PS), informó El Observador y confirmó la diaria. La renuncia de la senadora a los organismos institucionales del PS coincide con las discrepancias internas que generó la presentación del ex candidato del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, a la Intendencia de Montevideo (IM), que finalmente desistió de candidatearse al no conseguir los respaldos necesarios. Según supo la diaria, este motivo estuvo entre las razones de la renuncia de Tourné, además de la situación “caldeada” dentro del PS e implicancias personales.

Consultada sobre su decisión, Tourné aseveró a la diaria que no hablará sobre el tema. Desde la llamada ala “ortodoxa” del PS señalaron a la diaria que “no es que se pierda un gran aporte” porque la senadora “usualmente” no concurría a los ámbitos de decisión que integró hasta el viernes, cuando presentó formalmente su renuncia.

Además de Tourné, presentó la renuncia a los mismos organismos del partido el ex intendente de Paysandú, Julio Pintos. En su carta de renuncia al CEN, Pintos señaló que lo motivaron razones “personales y políticas”, informó El Observador. En el texto, el ex intendente explicó: “No me encuentro con el ánimo y las convicciones necesarias para enfrentar los desafíos de la etapa en la dirección partidaria”, y apuntó que los “últimos hechos frente a la posibilidad de la candidatura de Daniel [Martínez] a la intendencia no han hecho más que reforzar y acelerar mi decisión”.

Durante este año renunciaron al PS el actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García; el coordinador de Fondos de Desarrollo del Interior de esa oficina, Guillermo Fraga; el dirigente Eduardo de León, y el jerarca de la Secretaría Nacional de Deporte, Daniel Daners, entre otros.

Sin candidato propio

Hace unos días, el ex candidato del FA había manifestado a su círculo cercano la posibilidad de presentarse nuevamente como candidato a la intendencia, pero la idea no obtuvo los respaldos suficientes en la coalición de izquierda e incluso despertó discrepancias y resistencias en la interna de su partido entre dirigentes cercanos que apoyaban su candidatura y los que la consideraban inconveniente en el escenario político actual. Así las cosas, Martínez desistió de la candidatura. El viernes, el ex intendente presentó formalmente su postura ante el CEN del PS y la Departamental de Montevideo del FA.

Ese mismo día, el CEN emitió un comunicado en el que reconoció a Martínez como “referente político nacional de enorme importancia” y destacó su desempeño en la campaña electoral “al servicio del proyecto frenteamplista en una campaña difícil, demostrando una lealtad incuestionable con nuestro pueblo y con la fuerza política, y siendo respaldado por más de un millón de votos”. La decisión fue tomada a partir de una resolución previa del CC del partido y producto de una “discusión bastante minuciosa”, dijo el secretario general del PS, Gonzalo Civila, a Radio Uruguay.

Civila resaltó que la decisión de Martínez se enmarca en “la búsqueda de generar las mayores condiciones de unidad y de fortalecimiento del FA”. A su vez, señaló que la prioridad del PS “no es posicionar candidatos”, sino “trabajar por construir la unidad de la herramienta política que nos permita afrontar este momento tan especial que le va a tocar vivir al FA y al Uruguay”. “Nuestra prioridad no es postular candidatos socialistas”, reiteró, aunque dejó abierta la posibilidad de que se postule cualquier integrante del PS si considera que “aporta a un escenario de mayor unidad y a los objetivos comunes” y “reúne ciertos consensos políticos”.

Este sábado, la decisión de Martínez también fue apoyada por el Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo del PS, que volverá a reunirse en los primeros días de enero para resolver a qué candidato apoyará.

Además, el propio Martínez volvió a reiterar su decisión a través de Twitter a raíz de pinturas en muros que sugerían su participación en la carrera por la comuna de Montevideo. “Ante la aparición de algunos muros referidos a mi candidatura: no conozco el origen de los mismos, pero no creo sean oportunos en este momento”, escribió el ex candidato de la coalición de izquierda, y luego reafirmó: “no seré candidato a la IM”. A su vez, planteó: “Desde mi lugar y con la gente voy a trabajar para el triunfo del Frente Amplio”.

Posibilidades

Con Martínez fuera de juego, los otros nombres que se manejan en la interna del FA para la intendencia son el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira; el director de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, Gustavo Leal; la ex ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, y el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri. A estos se sumó este fin de semana el nombre del director del hospital Maciel, Álvaro Villar. El neurocirujano –hijo de Hugo Villar, el primer candidato a la IM por el FA en 1971– confirmó a la diaria que recibió de parte de un grupo de frenteamplistas independientes, allegados vinculados al hospital y al ámbito de la cultura, la propuesta de presentarse como candidato a la intendencia, y señalo que confirmará hoy si se postula o no.

Villar explicó que pidió unos días para tomar la decisión –que hasta ayer no había definido–, para conversar con el equipo de trabajo del Maciel sobre qué consecuencias traería su renuncia a la dirección del centro de salud y los impactos sobre proyectos que están en marcha. Asimismo, sostuvo que personalmente no mantuvo contacto con el ex presidente José Mujica, que, según informó El País, respalda la candidatura del director del hospital luego de que Pereira no recolectara suficientes apoyos.

En la plataforma change.org más de 2.500 personas hasta la tarde de ayer habían firmado una petición que promueve la candidatura de Villar. La petición fue promovida por “integrantes de distintos sectores del FA”, entre otros Miguel Fernández Galeano (adjunto al directorio de ASSE), Felipe Martín (director nacional de Transporte) y Gilberto Ríos (subdirector general de la Salud), con el objetivo de impulsar un candidato independiente y “renovador”. En ese sentido, afirman que el director del hospital es una “excelente opción” como postulante a la intendencia por “su historia de vida, su ligazón vital con el FA fundacional, sus antecedentes profesionales y su capacidad de gestión, su probada vocación de servicio y su fuerte compromiso frenteamplista”. Los promotores de la propuesta presentarán hoy las firmas a Villar, contó el director. El objetivo del grupo era obtener al menos 1.000 firmas.

Luego de confirmar o no su postulación, los promotores de la candidatura de Villar se comunicarán con los organismos correspondientes del FA. El presidente de la Departamental de Montevideo, Carlos Varela, confirmó a la diaria que el organismo aún no recibió ningún planteo formal sobre esta nueva candidatura.

La presidencia de la Departamental del FA de Montevideo inició el jueves pasado las reuniones con los posibles candidatos a la intendencia. Ese día se reunió con Pereira y el viernes lo hizo con Ferreri. En los próximos días continuará con la ronda de posibles candidatos.