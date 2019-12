Daniel Martínez estaba siendo considerado por algunos sectores del Frente Amplio (FA) como posible candidato a la Intendencia de Montevideo en las próximas elecciones municipales, pero el viernes el ex intendente anunció que no se presentará. Fuentes cercanas a Martínez explicaron que el ex candidato a la presidencia por el FA planea retirarse a la chacra de José Mujica. “Daniel ya había dicho que si no ganaba las elecciones se iba a dedicar a la actividad privada, pero estuvo pensándolo bien y no quiere hacer cosas relacionadas con la ingeniería. Prefiere algo más conectado con la naturaleza. Por suerte en la chacra del Pepe hay mucho para hacer, porque él viene amenazando desde hace tiempo con largar todo e irse a trabajar en su chacra, pero como nunca cumple con su amenaza, se está acumulando muchísimo trabajo. Parece que se está viniendo abajo ese lugar. Le va a venir bien a Daniel estar una temporada ahí”, relató un colaborador de Martínez.

Mujica estaría considerando la posibilidad de inaugurar un retiro para políticos en su chacra de Rincón del Cerro. El ex presidente declaró a mediados de año que tiene “un plan para hacer una cosa linda en la chacra, algún proyecto para los políticos viejitos que ya no tienen nada para hacer, que sus compañeros no los quieren y les serruchan el piso; si no les das algo para hacer se deprimen, empiezan a consumir marihuana y al final terminan como adictos”.