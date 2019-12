Tras reunirse con el presidente electo, Luis Lacalle Pou, Edgardo Novick anunció que no ocupará cargos en el futuro gobierno, aunque puso a disposición de este a los técnicos del Partido de la Gente (PG). “No sólo le estamos ofreciendo al nuevo gobierno nuestros calificados técnicos, sino que además tenemos una promoción: si los acepta antes de fin de año, tiene un 2x1. Se lleva dos técnicos por el precio de uno. Es una auténtica ganga. Creo que una persona inteligente como Lacalle Pou tendría que aceptarla”, declaró Novick.

Desde el PG reconocieron que tras el mal resultado obtenido en las elecciones legislativas “nos quedamos con un clavo importante de técnicos con los que realmente no sabemos qué vamos a hacer”. Los liderados por Novick creen que antes de tener a los asesores “guardados en un depósito y echándose a perder por no poder aggiornarse”, es preferible “colocarlos en algún lado, porque de última, tenerlos ahí nos puede servir para promocionar la marca”.

Pero en la interna del futuro gobierno no convence demasiado la idea de aceptar la oferta de Novick. “Puede ser que algún asesor bueno haya adentro de ese paquete, pero seguro que además va a intentar enchufarnos un par de buenos para nada que no los puede poner a trabajar ni siquiera en su shopping center. La verdad es que prefiero alguna oferta que a lo mejor no es tan tentadora pero sí más segura”, declaró un dirigente del Partido Nacional.