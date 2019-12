Relatos de una guerra urbana (hoy a las 18.00). Sólo quedan dos días de festival, y la oportunidad de ver cinco de las 11 películas programadas. Una de ellas es el contundente documental Relatos de una guerra urbana (traducción inadecuada del original Relatos do front, de Renato Martins), que lidia con distintas facetas de la violencia en Río de Janeiro y con reflexiones que se extienden a todo el país. El panorama es deprimente y alarmante: los 61.000 asesinatos perpetrados cada año en Brasil son 10% de las muertes violentas del mundo. En acción, al año en Río mueren más de 100 policías, lo que es terrible, pero esa cifra palidece frente a las más de mil personas muertas por la Policía, muchas de ellas inocentes. Distintos especialistas argumentan que esa violencia, vinculada a una fuerte idea de Estado policial, tiene raíces profundas en la historia del país, que se remontan hasta la esclavitud. En las favelas, los operativos policiales sensacionalistas que siembran muerte y retroalimentan el odio no surten efecto alguno en la disminución de la criminalidad. Para colmo, hay intereses electorales (el asunto de la inseguridad rinde votos a quienes prometen mano dura) y de la poderosa industria armamentista brasileña, presionando para postergar soluciones efectivas. Es un documental de alto presupuesto, producido por el grupo Globo, e incluye tomas impresionantes realizadas en el meollo de los conflictos armados, y efectos de animación complejos aplicados a algunas de las ilustraciones fijas. Hay entrevistas con policías, bandidos, ex bandidos, militantes por los derechos de los habitantes de las favelas, juristas, sociólogos, criminalistas y parientes de víctimas, la mayoría de ellos personas muy articuladas e inteligentes. Si bien es un documental de formato convencional moderno, como muchos que uno puede apreciar en Netflix, pone el dedo en muchas llagas y dista de ser conformista. A algunos les sorprenderá ver al grupo Globo, que supo, durante mucho tiempo, estar asociado al poder político brasileño y aquí se involucra con un proyecto que parece más bien opositor (y culmina, casi al final, con una manifestación por justicia en el asesinato de Marielle Franco). Ocurre que el gobierno de Bolsonaro está fuertemente asociado con los grupos evangélicos, que a su vez coparon casi todos los medios de comunicación brasileños, recomendando con vehemencia a sus fieles que no vean la Globo por ser profana y, por ende, estar asociada al pecado. Este determinó que a la potencia comunicativa brasileña no le quedara otra que plantarse en la vereda opuesta. Este documental es una ilustración de esa postura.