Entrevistado por el semanario Voces, el ex presidente y actual senador del Movimiento de Participación Popular José Mujica disparó contra el feminismo y la nueva agenda de derechos, y los responsabilizó por el ascenso de Guido Manini Ríos. “Yo sé que muchos me dirán que tengo ideas viejas y conservadoras. Pero con el par de pelotudeces de viejo choto que tengo en el cerebro me alcanza y me sobra. ¿Para qué quiero otras, para acumular nomás?”.

El líder emepepista consideró que la renovación ideológica “no es otra cosa que una variante del consumismo que tanto mal le está haciendo a los seres humanos y al planeta Tierra, que es nuestra casa. Es todo parte de la misma filosofía: trabajar más, ganar más, y cambiar las cosas viejas por otras nuevas, a pesar de que no las necesitamos”.

Las palabras de Mujica generaron un considerable revuelo no sólo en el ambiente político, sino también entre los ciudadanos de a pie. Ayer de noche se supo que un grupo de personas que votaron a Cabildo Abierto en la primera vuelta de octubre juntarán firmas para que se repitan las elecciones, así pueden votar a José Mujica en lugar de a Guido Manini Ríos. “Fui flor de nabo. Escuché a los politólogos y a las periodistas y voté a Manini Ríos, pero en realidad Mujica representa mucho mejor las ideas que tengo con respecto a las feminazis y los trolos”, declaró uno de los impulsores de la iniciativa.