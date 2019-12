José Mujica viajó a México para participar en la celebración del primer año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. El ex presidente brindó varias entrevistas a la prensa mexicana, y en una de ellas se manifestó a favor de legalizar la cocaína, tal como se hizo con la marihuana durante su gobierno. La propuesta de Mujica generó críticas de algunos expertos en el tema. “Si la cocaína se legaliza y la gente tiene que empezar a hacer colas de tres horas en la farmacia para conseguirla, como ocurre con la marihuana, vamos a tener problemas no sólo con los consumidores, que la van a pasar realmente mal, sino también con cualquier persona que esté cerca del lugar, porque eso puede terminar en una batalla campal”, explicó un médico especialista en drogas y adicciones.

El profesional consideró que el tema de la posible legalización de drogas debe ser analizado “cuanto antes”, aunque también opinó que “lo más urgente hoy por hoy es ilegalizar la droga que está tomando Mujica, porque evidentemente es muy peligrosa”. Un consumidor de cocaína declaró: “Si yo voy a buscar cocaína a una boca y me demoran tres horas les rompo todo, no me importa si son los narcos más pesados de la ciudad. Imaginate lo que puedo llegar a hacerle a un Farmashop”.

El ánimo de Evo

Mujica aprovechó el viaje a México para visitar al ex presidente de Bolivia Evo Morales, quien fue depuesto tras un golpe de Estado. “Lo vi un poco apagado. Supongo que es porque está como enjaulado. Es más, pensé que me iba a dar un boleo en el orto por haber impulsado la carrera de Luis Almagro, pero no, ni siquiera le dio para eso. La verdad es que me preocupó un poco. Esperemos que se le pase”, declaró el ex presidente uruguayo.