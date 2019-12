Luego de ser anunciado como futuro ministro de Turismo en el gabinete de Luis Lacalle Pou, el diputado colorado Germán Cardoso habló sobre los principales desafíos de su gestión. Uno de los asuntos que más preocupan al legislador es el de las cianobacterias, que ya comenzaron a aparecer en las costas uruguayas. “Este va a ser un gobierno de diálogo, y desde el Ministerio de Turismo vamos a dialogar con todos: con los empresarios inmobiliarios, los hoteleros, los dueños de restaurantes, y también con las cianobacterias. Hay que escuchar los argumentos de todos, porque todos tenemos un poco de razón”, declaró Cardoso. Pero el futuro jerarca aclaró que “estar abiertos al diálogo no quiere decir aceptar cualquier cosa”. “Nosotros somos el gobierno y tenemos que actuar con firmeza”, advirtió.

Las cianobacterias también se manifestaron a favor del diálogo, aunque reconocieron que más allá de la buena voluntad que se ponga desde ambas partes, alcanzar acuerdos será “muy difícil”. “Si hay que dialogar, nosotros dialogamos. Pero no podemos soslayar el hecho de que tenemos intereses opuestos. Nosotras queremos reproducirnos y nadar en el agua calentita, y ellos quieren que nos vayamos”, declaró una cianobacteria del arroyo Valizas. “Igual no sé qué tanto hay para negociar, porque si nosotras tenemos ganas nos instalamos en todas las playas del país y desde el gobierno no pueden hacer absolutamente nada para impedirlo. Pero bueno, si ellos quieren hablar, nosotras vamos”, declaró el microorganismo.