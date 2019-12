El anuncio de José Mujica de que el Movimiento de Participación Popular (MPP) no impulsará un candidato propio a la Intendencia de Montevideo le restó fuerza a la posibilidad de que Alejandro Pacha Sánchez, que pertenece al sector, compita por el sillón municipal. De todas maneras, Sánchez dijo que aún está en camino. “En los próximos meses voy a comenzar mi transición a una identidad de género diferente. Concretamente quiero asumir la identidad de una heladera, y creo que eso me dejaría muy bien posicionado para ser el candidato del Frente Amplio [FA]”. Sánchez de todos modos aclaró que este cambio no persigue fines puramente electorales. “Siempre supe que había algo diferente en mí. Ya desde niño sentía que en mi interior era un electrodoméstico destinado a enfriar alimentos. De adolescente esto se hizo más intenso. Mientras mis amigos varones miraban revistas de mujeres desnudas, yo miraba catálogos de heladeras y soñaba con ser una de ellas. Poder vivir de acuerdo con mi verdadera identidad de género es algo con lo que soñé toda mi vida”.

Pero en la interna del FA no todos están convencidos de que asumir la identidad de una heladera pueda asegurarle a Sánchez la candidatura. “Los tiempos en que ganábamos aunque fuera con una heladera ya pasaron. Si el Pacha quiere transformarse en una heladera que lo haga, pero yo le sugeriría que no se hiciera algún tipo de operación irreversible, porque capaz que al final no le sirve para nada”, opinó un diputado oficialista.