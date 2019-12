La posibilidad de que Daniel Martínez se presente a la reelección para la Intendencia de Montevideo comenzó a manejarse en la interna frenteamplista apenas unos días después del balotaje. El tema iba a ser analizado ayer en una reunión a la que planeaban asistir dirigentes de primera línea del Frente Amplio, pero el encuentro tuvo que ser suspendido. “Nos íbamos a juntar a las 20.00, pero eran las 23.00 y nadie había llegado. Es lógico, porque las calles están todas cortadas y el tránsito es un quilombo”, relató uno de los organizadores.

Una de las personas que no pudieron llegar se lamentó por el contratiempo, aunque aclaró que se trató de una “desgracia con suerte”. “Tenía muchas ganas de apoyar al Pelado y no pude. Pero, por otro lado, el desvío que tuve que hacer fue tan grande que terminé en Canelones, y ahí aproveché para reunirme con unos compañeros que quieren impulsar la reelección de Yamandú Orsi. Creo que hizo una gran gestión y merece cinco años más de confianza. De Martínez ya me olvidé”.

Desde el entorno de Martínez aseguraron que, a pesar del contratiempo, se seguirá trabajando hasta fin de año para impulsar la reelección del ex intendente. “Daniel tiene muchas ganas de volver a ser intendente. De hecho, ya tiene muchas cosas planeadas, como, por ejemplo, un cronograma de obras que consiste en ejecutar 95% de los proyectos en junio de 2024”, explicó un colaborador cercano del ex candidato a la presidencia por el Frente Amplio.