La comisión normalizadora designada por la FIFA para presidir interinamente la Asociación Uruguaya de Fútbol y los clubes de Primera División aún no se han puesto de acuerdo en la fecha de inicio del Campeonato Uruguayo. Es que los clubes quieren fijar la fecha una vez que se haya decidido cuándo se harán las elecciones, mientras que la comisión pretende que los dos asuntos se definan por separado. “Yo tuve posiciones muy críticas con la comisión normalizadora, pero tengo que reconocer que está haciendo bien su trabajo, porque el fútbol uruguayo está tan desorganizado como siempre, o sea que estamos en una situación normal”, declaró el presidente de un club de Primera División. Pero en las últimas horas surgió una propuesta que colocaría un tercer elemento en la ecuación. Anoche, otro dirigente propuso que no sólo se decida la fecha de comienzo de la actividad, sino que además se fije una fecha en la que el campeonato se suspenderá por algún insólito problema. “Cada vez que se suspende el fútbol, cosa que pasa varias veces en el año, todo el mundo habla de la falta de planificación. Pues bien, ya que sabemos con seguridad que la actividad se va a interrumpir, entonces planifiquemos bien y decidamos antes de empezar cuándo va a ocurrir esto”. Varios dirigentes se manifestaron de acuerdo con la medida, pero aclararon que aún deben realizar “ciertas consultas”. “Yo estoy de acuerdo con hacer las cosas lo más organizadas posible para darle seriedad al fútbol uruguayo, porque no puede ser que estemos en medio de este amateurismo. Hay que cambiar la pisada y hacer las cosas con seriedad. Si Tenfield nos autoriza a hacerlo, yo apoyo”, declaró otro dirigente de un club de Primera.