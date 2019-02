La titular del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, firmó la semana pasada el proyecto de ordenamiento territorial de Cabo Polonio. La firma fue posible por un impasse en el conflicto de las autoridades de la cartera con los funcionarios de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). Una fuente de la cartera reconoció que “también nos hubiera gustado que se firmara la aprobación para construir la segunda planta de UPM, que también estaba trancada por el conflicto, pero la información está tan bien oculta que necesitamos bastante más que un par de días para buscarla y prepararla”. En el gobierno consideran que la solución al conflicto está “mucho más cerca de lo que parece”. “A veces no podemos darles a los funcionarios todo lo que nos piden, pero en el caso de la Dinama tenemos que hacer un esfuerzo extra, porque trabajan realmente demasiado. Todo eso de estar controlando si las inversiones multimillonarias son perjudiciales para el medioambiente es muy estresante. Estamos considerando darles 250 feriados al año a los funcionarios, para que no se agoten fiscalizando proyectos”, adelantó una fuente del Poder Ejecutivo. “De hecho, si esto no funciona capaz que eliminamos la Dinama y damos nosotros directamente las autorizaciones, porque en ese tema somos mucho más relajados, nos preocupamos menos, así que también nos estresamos menos”.