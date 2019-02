Juan Sartori abrió un período de consulta con la ciudadanía llamado Plan de Todos, que tiene como objetivo elaborar el programa de gobierno con el que pretende competir en las elecciones presidenciales de este año. El dirigente dijo durante la presentación del plan: “En esto consiste la política buena, la política del contacto intenso, compartiendo preocupaciones concretas y atendiendo a las sugerencias”. “O por lo menos eso es lo que dice Wikipedia”, agregó.

Según explicaron desde el comando de campaña de Sartori, el intercambio entre sus referentes de área y los ciudadanos es solamente “una de las patas” del Plan de Todos. “La otra pata es la convocatoria a voluntarios que quieran cubrirlo un ratito en las tardes si lo eligen presidente. Sartori tiene una enorme capacidad de trabajo, pero hay que tener en cuenta que también tiene muchísimo dinero y si no dedica un poco de tiempo todos los días a gastarlo, no estaría aprovechando su fortuna. Además, todavía no sabe si eso de ser presidente de la República lo va a entretener lo suficiente”, detallaron.

La búsqueda está orientada “a personas que tengan un par de horas libres en la tarde y no demasiadas aspiraciones políticas, ya que tampoco queremos que alguien aproveche que ocupa la presidencia en forma interina para impulsar sus propias ideas”. Los asesores de Sartori aclararon que “no es necesario estar especialmente interesado en la política, porque a Juan tampoco le interesa”.