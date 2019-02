Dos encuestas divulgadas la semana pasada indican un crecimiento de Juan Sartori en la interna del Partido Nacional. Radar lo puso en el tercer lugar de la interna blanca, detrás de Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, y delante de Enrique Antía; Factum lo colocó en el cuarto lugar, detrás de Antía. Uno de los datos que más llaman la atención es que en ambas supera a Verónica Alonso. “Tengo que admitir que tiene sentido. Si vas a votar a alguien que tiene plata, más vale que tenga mucha plata y que sea hábil para los números. Y fijate que Sartori está a punto de conseguir una indemnización de tres millones de dólares de su ex trabajo, mientras que Verónica tiene que pagarle 30.000 dólares a un imprentero por unas papeletas”, declaró un dirigente del sector de Alonso.

En filas de Sartori están “más que satisfechos” con los resultados de las encuestas. El propio precandidato dijo: “Esto es una muestra de que nuestra estrategia de campaña está funcionando. De hecho, nos está yendo tan bien que estoy pensando en no elaborar un programa de gobierno”. Sartori prácticamente no hizo propuestas durante la campaña, y explicó que quiere conocer “las necesidades de la gente” antes de elaborar el programa. Pero tras conocer las dos encuestas mencionadas confesó: “Tengo miedo de que si empiezo a proponer cosas concretas la gente ya no quiera votar por mí. Capaz que parte de mi encanto consiste en estar 100% comprometido con la nada”.