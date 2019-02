El Partido Independiente (PI) celebró el domingo su primera Junta Federal del año. Tras el encuentro, el senador y líder partidario, Pablo Mieres, opinó que ni su partido ni La Alternativa, la agrupación que integra, deberían apoyar un candidato para el balotaje antes de la primera vuelta. “Creemos que debemos concentrarnos en ganar. Además, va a ser una decisión difícil, porque en La Alternativa conviven posturas muy diversas. Tenemos dirigentes como Fernando Amado, que perfectamente podría apoyar al Frente Amplio, y otros como Esteban Valenti, que sería capaz de cortarse un brazo antes de apoyarlo”, declaró Mieres. El senador opinó también que el país tiene “una necesidad urgente” de abatir el déficit fiscal, e hizo varias propuestas en ese sentido, entre las que se destacan la eliminación de algunas unidades de negocios de ANCAP, como la fabricación de cemento, y una drástica reducción de los cargos de confianza. “Hay que terminar con este despilfarro. El Estado uruguayo no puede permitirse tener más de un cargo de confianza”, declaró. Fuentes del PI admitieron que en caso de un triunfo electoral, quien ocuparía este cargo sería el propio Mieres. “No es que no tengamos militantes. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de ellos están acá como hobby y no tienen ni la más mínima esperanza de que vayamos a ganar. Si llegamos a ganar, se van a borrar todos. Seguramente el único que va a quedar es Mieres”.