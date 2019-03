A fines de abril abre en Uruguay la Escuela Gestalt Viva que promueve Claudio Naranjo, referente de esa corriente

Existen escuelas Gestalt Viva en Argentina, Brasil, México, Perú, España e Italia, y a fines de abril abrirá una en Montevideo, a instancias del psiquiatra Claudio Naranjo (Valparaíso, 1932), considerado uno de los pioneros de la psicología transpersonal. “La Gestalt es una corriente psicológica que surge en los años 60 en California, en esa época de apogeo de las terapias humanistas, de la mano del alemán Fritz Perls. A partir de ahí se va desarrollando y Claudio Naranjo es uno de los referentes, porque es discípulo directo del creador. Es una corriente reconocida, con una trayectoria dentro de la psicología. Tenemos bastante camino andado y la gente que llega sabe de la seriedad de la escuela”, explica la licenciada Gabriela Palma, alumna de Naranjo y encargada de sentar las bases en Uruguay de esta Formación Internacional en Gestalt Integrativa. Palma trabaja desde hace 15 años en la red de instituciones que el chileno coordina en el mundo y dirige aquí el centro de psicoterapia y terapias integrativas Gestaltsur. Los cursos que allí se imparten culminarán, si bien continuarán otras actividades, y en esa misma sede comenzarán las inscripciones para esta nueva escuela. “La diferencia es que esta va a ser una formación internacional en Gestalt, vamos a recibir gestaltistas extranjeros”, puntualiza Palma. “Este año, por lo pronto, viene la directora de la escuela de San Pablo, la médica Fátima Caldas, y Gerardo Ortiz, de la escuela de Chiapas, México”.

El curso de tres años, que incluyen prácticas, entrenamientos y supervisiones, se anticipa como un trabajo intenso de autoconocimiento en dinámicas grupales de hasta 25 personas. Tiene un costo de 8.000 pesos por mes y está abierto al público en general, aunque es necesario pasar por una entrevista de admisión que debe coordinarse por el teléfono 099374304 o el correo egvuruguay@gmail.com. “A veces hay personas que van a la formación y en realidad están buscando una terapia individual. Entonces trato de distinguir eso y de darles la orientación que considero que las puede ayudar”, indica Palma.

¿Quiénes pueden presentarse? “Naranjo me pidió que no sea una formación específica para médicos y psicólogos, si bien obviamente están invitados, también estudiantes avanzados de esas disciplinas, así como educadores y psicomotricistas. Pero además está abierto a personas que quieran hacer un trabajo de búsqueda personal. Después, aquellas que se quieran perfeccionar pueden hacer horas de práctica y de entrenamiento y estarán habilitadas para acompañar a otras en su proceso de transformación, si tienen la habilitación de la universidad, eso está claro. Pero la formación está abierta a los buscadores, a aquellos que quieren encontrarse a sí mismos”.

Según cuenta Palma, Naranjo está instalado en Barcelona y ya no viaja, por razones de salud. Aunque no hay nada programado es probable que eventualmente haga una videoconferencia para sus alumnos uruguayos. “Él ya tiene 86 años y dice que está abriendo escuelas por todo el mundo para que de alguna manera sus discípulos puedan transmitir lo que es la experiencia de la Gestalt para él, que más que una terapia es una filosofía de vida. Lo que distingue esta formación es que aparte de la teoría, tiene una fuerte parte vivencial. Para acompañar a otro es necesario que atraviese las experiencias de reconocer aquellas cosas de mí que de pronto no me gustan tanto. Es como un viaje hacia uno mismo, de la periferia al centro. Si bien el camino de transformación es individual, el trabajo se hace en grupo y eso lo potencia”.