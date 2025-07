Martín Flores, editor de la revista Arte y Diseño (AyD) y de la productora del mismo nombre, es junto con su padre, Diego Flores, uno los directores del proyecto que se llevará a cabo en la casa donde funcionó el Club Banco Comercial. Entretanto, se define la viabilidad de un edificio que ocupará el predio ubicado en la rambla y Luis Alberto de Herrera, adquirido por un grupo inversor, donde en pocas semanas la familia Flores inaugurará la casa que asumió en comodato por un año, con opción a renovar. El desarrollador del proyecto inmobiliario, que comanda el estudio Gómez Platero, les encomendó revitalizar la zona, de modo que allí, donde décadas atrás funcionó lo que muchos conocieron como un salón de fiestas, instalarán un restaurante que, junto con el salón principal, será el centro neurálgico de una ambiciosa serie de eventos vinculados a la arquitectura y la decoración. “Buscamos hacer un gran centro de diseño y que todo lo que pase a nivel local y regional sea por ahí”, adelantó sobre el plan de trabajo, que se articulará en varias etapas. Los próximos seis meses están bastante delineados. El trasfondo de la apuesta es celebrar los 33 años en el mercado de AyD como medio dedicado a temas de arquitectura, diseño y urbanismo, en una locación icónica entre Pocitos y el puerto del Buceo, bajo la consigna “habitar el futuro”.

La estrategia de difusión estuvo centrada hasta el momento en el factor gastronómico, ya que será uno de los puntos fuertes de la Casa AyD, basado en la fama acumulada en ese terreno. Los Flores son seis hermanos. Los tres menores –Rodrigo, Santiago y María Eugenia– sacan adelante Cuervo, el restaurante emplazado donde fue la residencia familiar, en lo que actualmente se denomina Parque Carrasco, próximo a Shangrilá. En ese entorno, sin demasiados carteles que anuncien un local de comidas, desde hace cuatro años la clientela, que mayormente se traslada desde la capital, acude por las especialidades de pasta que homenajean al abuelo materno, un inmigrante italiano que respondía al apodo de Cuervo y solía agasajar a los vecinos con sabores de su tierra.

Las mesas en torno a la estufa a leña son las más solicitadas, aunque el sitio cuenta con capacidad para unos 60 comensales dentro y una veintena más cuando el tiempo permite aprovechar el patio. Las pizzas y los panqueques suelen ser los más pedidos, cuenta Rodrigo Lolo Flores, el chef del clan y autor de varias pinturas que se aprecian en las paredes. Esos platos seguirán siendo el pretexto para visitar la sede original; en la carta del local en Montevideo introducirá novedades, aunque a modo de panorámica adelanta que habrá hongos asados, una berenjena ahumada tipo parmiggiana, linguini con alcaparras y camarones, milanesa de ojo de bife y crostata de limón. En cuanto a la galería que caracteriza a la casa de balneario, se verá ampliada exponencialmente en el nuevo local.

Ahora la propiedad de la rambla está en plenas refacciones: terminaron de pintar la fachada y de emprolijar el interior, además de colocar vidrios y neutralizar las paredes. El montaje comenzará en la segunda semana de julio. Cuando ingresaron a la vivienda, dos meses atrás, había ocupantes y cada rincón estaba grafiteado. Fue necesario remover más de 20 camiones de basura acumulada, detallan. “Se nota un cambio drástico en términos estructurales y de limpieza”, observa Martín Flores, que espera que para el 1º de agosto –con suerte, antes– quede terminado el restaurante. “Va a ser la propuesta gastronómica y de diseño más importante de Montevideo”, promete Martín, y si para el menú confía en sus hermanos, para la ambientación delegaron el trabajo en el estudio Armas.

“Yo creo muchísimo en las causas, más que en las cosas, y el propósito, más allá de que el punto comercial es muy bueno, y si bien por un tema etario no he vivido la casa, es apostar un montón a la nostalgia, pero sin dejar de creer que lo que nosotros hacemos es proyectar. Por eso también decidí cambiar el color de la casa, que siempre fue blanco, y pasar a un tono marrón que tiene que ver no solamente con la ciudad, sino con lo que es proyección. Después, en términos técnicos, para levantarle un poco la escala. El cambio de color tiene que ver con esto, con que si bien vamos a apoyarnos en la nostalgia, porque es inevitable, tampoco queremos que sea un ancla”, señaló.

Su singularidad va a estar dada, entre otras cosas, por una apuesta muy fuerte en interiorismo y en arte, con la participación de nombres de la talla de Ignacio Iturria y Pablo Atchugarry, y “con una propuesta gastronómica de la hostia”.

La intención es que el espacio dialogue con la piscina, que será redefinida como un área integrada a la casa, convertida para ese propósito en una suerte de invernadero, utilizando el foso. El plan se elaboró en conjunto con el arquitecto Diego Montero y los hermanos Gualano (gualano+gualano arquitectos), junto con la agencia Design. “Si la llenamos como estaba antes, se perdía en el paisaje, nos marcaba un límite”, argumenta sobre la decisión. En el último tramo, de cinco metros, la idea es colocar un escenario flotante donde puedan actuar diversos artistas locales, además de instalar una pantalla de cine. Como complemento, en el espacio de frontón apuntan a generar “un parque en la ciudad”, de la mano del estudio Mola Kunst.

Cambio de cara y proyección

Esta edición Casa AyD se desarrollará entre julio y diciembre, concebida como “un ecosistema creativo dividido en cuatro módulos temáticos”: Arte y vinos, Arquitectura y urbanismo, Interiorismo y Galas de premios.

Aparte del aspecto cromático exterior, la modificación que salta a la vista, el primer acontecimiento que albergará el lugar será un salón de arte y vino, “a partir de dos industrias que en Uruguay no paran de crecer: la enología y las industrias creativas”. El emprendedor confía en que Art & Wine Experience “va a ser el salón de arte más grande de Montevideo”, con más de 60 creadores exponiendo. Comprenderá artes visuales, textiles, sonoras, escénicas y digitales (NFT, arte generativo, videoarte), en un universo de salas temáticas curadas según criterios como color, técnica o narrativa. Al mismo tiempo, estará organizado en estaciones donde aprovisionarse de etiquetas de bodegas premium y asistir a charlas, catas y degustaciones.

Le seguirán en la agenda el IV Foro de Arquitectura y Urbanismo y el Salón Inmobiliario del Uruguay, un espacio de diálogo y encuentro para arquitectos, desarrolladores, analistas de mercado y funcionarios del Estado. Este segundo proyecto tiene que ver con una iniciativa que el equipo de AyD ya había organizado con la Intendencia de Canelones, que aquí cobrará “un perfil más vivaz, que tiene que ver con la experiencia, donde van a participar entre 35 y 40 desarrolladores de Montevideo, Ciudad de la Costa, Maldonado y Colonia, y un grupo selecto de arquitectos, que van a exponer, y en el salón principal va a haber disertaciones de profesionales de la región”, explica Martín Flores. “Focalizamos este proyecto en vincular el sector público con el privado. Entonces, también está planificada una charla del presidente y de entidades que tengan que ver con el desarrollo, en un intercambio que busca dejar de crecer de la forma caprichosa en la que en estos últimos años se ha venido creciendo y tratar de darle orden a la especulación inmobiliaria”.

Desde el punto de vista estético, cada uno de los espacios de Montevideo Diseña, entre setiembre y octubre, tendrá una premisa y lucirá intervenido por diseñadores que buscarán ofrecer una muestra “de lo mejor de las tendencias internacionales” en mobiliario e iluminación, adelantan los implicados. Integrará “experiencias sensoriales relacionadas con el hábitat y la tecnología pos IA”.

En noviembre planifican presentar la primera Bienal de Arquitectura y Diseño ARCHE, que se concretará en marzo de 2026 y pretende conectarse con otras bienales, en tanto que el año cerrará con la entrega de los Premios AyD, que reconocerán a referentes del rubro.

Sin embargo, hay que pensar que más eventos se irán colando en la grilla y mantendrán activa esa esquina –como desfiles de moda, premios de marketing, desayunos empresariales y convenciones, por los que ya recibieron consultas–, como explica Flores, “producto de la casa y de su ubicación”.