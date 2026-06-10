“Conectate con quienes ya están construyendo un futuro más sostenible”, “transformá tu mirada” y “sumate al cambio” son algunas de las consignas con las que el Ministerio de Ambiente (MA) invita a la Expo Uruguay Sostenible. El evento celebrará su quinta edición entre el jueves y el domingo en el Antel Arena, con entrada libre.

Paloma Camacho, directora de la división Educación Ambiental y Participación, del MA, dijo a la diaria que el encuentro ya está instalado en la agenda y que es “altamente demandada la asistencia tanto de emprendedores como de instituciones educativas y distintos referentes”, y consideró que, junto con su consolidación, el diferencial que tiene la Expo es ser “el principal espacio de encuentro del país en torno a la sostenibilidad”. Este año la educación ambiental será el foco central: “Esto tiene que ver con un acompañamiento y con la mirada de esta administración, del ministro, que da un lugar fundamental a la educación ambiental”.

Esta construcción transversal se refleja en la presente edición, en la que se duplicará la asistencia de instituciones educativas. “Hay más de 3.000 estudiantes confirmados, de 92 centros, para más de 60 talleres en simultáneo, concentrados entre jueves y viernes más que nada, y vienen de todo el país”, indicó, y agregó que en muchos casos llegan desde entornos rurales. “Se buscó que las charlas que en un principio podían ser más expositivas tuvieran una modalidad más interactiva, que pudiera haber distintos participantes en los paneles para favorecer un diálogo”, contó. Camacho destacó que en la organización de la Expo confluyeron los gobiernos departamentales, los organismos públicos, empresas, emprendimientos y la academia: “Creemos que todo ese grupo conviviendo es un fermento interesante en lo educativo”.

Estructurada en distintos ejes, la feria apuesta a pasar a la acción, al tiempo que apunta a visibilizar cuestiones que están ya encaminadas. En otras palabras: “Hay mucho por hacer, sí, y lo sabemos, pero también están sucediendo cosas. En los stands hay emprendedores que nos vienen acompañando y que vuelven a elegir el espacio, y muchas veces tienen un componente educativo ambiental. Entonces hicimos un corrido sugerido para instituciones”, explicó Camacho.

El stand del MA abordará la biodiversidad (en el Año Internacional de los Pastizales), el agua, la gestión de residuos (incluyendo los electrónicos), el clima y la acción sostenible, a través de distintas experiencias que además involucran la movilidad eléctrica y las industrias sostenibles. Por otra parte están las oportunidades circulares, en cuyo impulso la Agencia Nacional de Desarrollo tiene un papel fundamental.

Entre rondas de negocios y firmas de acuerdos, reciclaje textil y economía circular, los visitantes deben saber que en la Expo encontrarán desde talleres familiares hasta clubes de lectura y que podrán disfrutar también de proyecciones de cine.

El año pasado visitaron la Expo Sostenible más de 25.000 personas durante los cuatro días que duró. Más allá de las firmas de acuerdos y las rondas de negocios, el desafío, subraya Camacho, es lograr que el evento resulte más cercano y accesible al público: “La indicación es permitirse el asombro ante todo lo que está sucediendo, porque a veces la vida cotidiana nos lleva un poco puestos y se nos pierde”.

Plantas, polinización y arte

La celebración del Día Internacional de la Plantas es una iniciativa de la European Plant Science Organisation, que Uruguay integra desde 2013, y tiene frecuencia bianual. La fecha de la jornada fue fijada el 18 de mayo, pero en los hechos a partir de ese día y hasta noviembre ocurren eventos en todo el mundo.

Para el 13 de junio en el Jardín Botánico de Montevideo, los doctores Marcel Bentancor, Ángeles Beri y Ximena Martínez Blanco estarán al frente de una jornada centrada en la polinización, un fenómeno clave en el reino vegetal. Por iniciativa de Beri, el evento combinará charlas de divulgación científica con actividades artísticas, como una muestra fotográfica y la presentación de dos coros (Parrando Coral y Coro del Fortín, bajo la dirección de Rossana Taddei) con un repertorio pensado para la ocasión.

Dado que coincide que el 13 de junio se celebra el Día del Apicultor, y considerando el rol de las abejas como polinizadoras, también habrá charlas sobre este tema y una degustación de mieles.

El panel de expositores estará integrado por los organizadores y otros investigadores de las facultades de Agronomía y de Ciencias de la Universidad de la República: Mauricio Bonifacino, Estela Santos, Vivian Severino y Esteban Casaretto.

Se desarrollarán las siguientes charlas: “La revolución de la flor”, por Ángeles Beri, “Juegos de seducción: cómo las flores conquistaron el mundo”, por Mauricio Bonifacino, “Flores tramposas: la química del engaño”, por Marcel Bentancor y Esteban Casaretto, “De flores y abejas, los frutos y mieles”, por Estela Santos, e “Hilos invisibles que tejen alimento: manejo productivo y polinización en armonía”, por Vivian Severino.

Reconocimiento de hongos y festín japonés

El Jardín Japonés Punta invita a participar en una experiencia que combina naturaleza, aprendizaje y gastronomía. La actividad comenzará con una visita guiada por el jardín, a cargo del paisajista Fernando Matsui, con el fin de apreciar los cambios que trae el otoño y conocer sobre el diseño de ese espacio inspirado en la tradición japonesa.

A continuación, el especialista en hongos Alejandro Sequeira guiará una caminata de reconocimiento y observación fungi, las distintas especies y su importancia dentro de los ecosistemas.

A mitad de la jornada se hará una pausa gastronómica a cargo de Marina de Paula, quien ofrecerá como plato principal un reconfortante ramen.

Como cierre se desarrollará una mesa micológica con los ejemplares observados durante la caminata, generando un espacio de intercambio y profundización.

La actividad se realizará el sábado 13 de junio de 10.00 a 15.00. Las entradas cuestan $ 4.300 y se reservan en https://jardinjaponespunta.com/modohongo/. Por consultas: 094 500 125.