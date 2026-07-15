Persona asegurada, animal protegido: pensando en el futuro de la mascota

“Somos el primer seguro de vida que garantiza el cuidado de la familia multiespecie. Queremos introducir ese concepto en Uruguay. Legalmente, todavía no existe la familia multiespecie; nosotros queremos ser los precursores, que se empiece a hablar del tema y que la gente empiece a considerar a los animales como seres sintientes. Ahí la sociedad va a tener que rever un montón de aspectos”. Así lo expone Marcela Delgado, quien junto con Fernando Maidana, de Maidana Seguros, integra un matrimonio que hace 16 años se dedica a seguros de vida y cuidado de la familia. En el caso de Animal asegurado, trabajan en asociación con Mapfre y con la ONG Animales sin Hogar (ASH).

“A nuestros animales los tenemos como un miembro más de la familia. Entendiendo que son otra especie, por supuesto, pero son un miembro más de la familia. O sea, mi perro es un perro, mi gatita es una gatita, pero los queremos como a nuestra familia de otra especie. En mi casa se trabaja con seguros de vida y un día me puse a pensar que, si a nosotros nos pasaba algo, nuestra hija está cubierta, pero ¿qué hacemos con ellos?”, explica.

“El día de mañana, si a vos te pasa algo y tenés un ser viviente en tu casa que depende de ti, tenés que buscarle la manera de que subsista. Pero más allá de eso, que subsista como tú querés que él viva. Porque no es lo mismo. Son cosas que la gente generalmente no piensa. Además, empezamos a pensar que esto no tiene sentido si no lo haces solidario, o sea, que tú a tus animales los podés cuidar, les podés dar todo, pero podés ayudar también a una ONG como Animales sin Hogar a seguir rescatando otros animales que no tuvieron la suerte que tienen los tuyos”.

Por esa razón, el seguro que idearon implica que “por un lado los dejás de beneficiarios a ellos para que se hagan cargo de tus animales, pero vos sabés que con ese dinero además van a construir cosas. Donamos un 25% de todo lo que facturamos por este producto a Animales sin Hogar todos los meses”.

Del tutor al cuadrúpedo

“Es el mismo concepto que el seguro de vida tradicional, pero llevado a la familia multiespecie”, recalca Delgado. “Siempre preguntamos a los tutores si ellos quieren que los animales vivan en la chacra de la ONG o si les gustaría que los animales fueran en adopción. Tenemos casos de personas que dejan gente de su entorno de beneficiaria; entonces le tenés que avisar que se va a quedar con tu animal, pero tú le vas a dejar dinero del seguro para que se haga cargo como quisieras que viviera. Nosotros igual le vamos a pagar el 25% de la facturación a Animales sin Hogar todos los meses para colaborar con la obra. Por eso decimos que es un seguro solidario”.

Delgado pone el ejemplo de una pareja que contrate este servicio: “Se pueden dejar cruzados, una pareja que se deja cruzada de beneficiario y, en segundo lugar, a Animales sin Hogar. Entonces, si les pasa algo a los dos, el dinero va para Animales sin hogar. El concepto es que vos ayudando a los tuyos, ayudás a los demás. El cálculo que hizo Animales sin Hogar es que la cobertura son $10.000 de beneficio de seguro por cada animal. Perros o gatos. Por eso también es solidario, porque va a haber veces que Animales sin Hogar va a perder y va a haber veces que le va a sobrar. Pero vos sabés que lo que van a hacer con el dinero va a ser siempre acorde, transparente y serio”. El monto fijado se entrega todo junto. Se puede hacer un seguro temporal a 10 años, con opción a renovarlo. Delgado aclara que se trata de seguros económicos y como siempre ocurre con esta clase de póliza, se toman hasta los 65 años de edad.

“No existe nada en el mundo que sea así. Los seguros que existen para animales son siempre en atención veterinaria, responsabilidad civil, pero nunca se había hecho algo pensando en que si el tutor no está. Por eso decimos que es el primer seguro de vida del mundo que protege a la familia multiespecie”.

Como cada familia es diferente, tanto los montos como los porcentajes pueden variar. “Estamos en la lucha contra el abandono de los animales de compañía, por lo que implica el problema que hay en el país, y lo hicimos pensando en los animales más habituales”, aclaran. “Y además hay animales que legalmente no se pueden tener, que no son considerados animales de compañía. Pero ya fuimos a España, presentamos el proyecto en Mapfre Central para ver si lo podemos exportar”, adelantan.

Empezaron a operar a finales de noviembre del año pasado y actualmente tienen alrededor de 30 animales de compañía. “Cada vez que entra alguien nuevo a la mañana, lo subimos a redes”, cuenta. “La mayoría de los animales que tenemos son rescatados, que la gente se preocupa de que no vuelvan a vivir en la calle. Y después tenemos, por supuesto, la gente que tiene a sus animales como perrijos, que pueden ser de raza o no, que quieren lo mejor para ellos y que ya están grandes y no tendrían quién se los cuide”, resume la consultada. Uno de los últimos videos que postearon está dirigido a las personas que viven solas y que no tienen a nadie en su entorno que se pueda hacer cargo de los animales. La conductora Paola Bianco es algo así como una portavoz del emprendimiento.

Condiciones

La gente que tiene más de dos animales lo puede hacer por más capital. Y aparte de eso, se ajusta de acuerdo a quien deje de beneficiario. “Si dejás a alguien de tu familia, el cálculo lo haces tú, no hay problema. Para dejarlo en Animales sin Hogar, el cálculo es porque allí tienen un cuerpo veterinario comprometido, que sabés que, llegue el animal en la condición en la que llegue, ellos siempre van a buscar una manera para que vivan de la mejor forma posible. Aparte, van a obtener un dinero para poder hacerlo”.

Si se diera la circunstancia de que un perro o un gato muriera antes, el asegurado podría adoptar otro animal de compañía, ya que la cobertura es hasta dos animales. “La asegurada es la persona, como un seguro de vida común y corriente, que vos le dejás el dinero a X persona para que cuide a tus hijos”, dice Delgado, y surge la imagen de una suerte de padrino al que se le deja, junto con la responsabilidad, una mano para resolverla.

“Yo traigo un animal a mi casa y tengo que tener prevista la veterinaria, esto, lo otro. Eso es parte de la tenencia responsable. La ley uruguaya dice que, cuando una persona fallece, de los animales tendría que hacerse cargo el heredero. En la práctica, sabemos que en muchos casos no sucede. Lo más importante es que se empiece a hablar del tema, que la gente lo empiece a pensar: son mis responsabilidades. Sin mí ellos no van a vivir bien, si yo no lo prevengo. Entonces, a nosotros se nos ocurrió eso, dar una solución a un problema que existe”.