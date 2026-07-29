En el marco del Día Nacional de Respuesta al VIH-Sida, que se conmemora este 29 de julio, se anuncia una función de MalnaSidas, una comedia de terror que viene de presentarse en Maldonado, Treinta y Tres, Paysandú y Rivera, y llegará a Montevideo para cerrar su gira nacional. La función, programada en la sala Zitarrosa para el viernes 7 de agosto a las 21.00 con entrada libre, resulta del trabajo de un colectivo feminista que entre marzo y agosto recorrió el país como parte de la iniciativa “Vidas Positivas: Intersecciones de VIH, Género y Encierro en Clave de Derechos”. Agradecen el resgistro previo a través de un formulario web.

Organizado por la Asociación de Ayuda al Sero Positivo (Asepo), el proyecto aspira a abrir la conversación en torno al VIH, el estigma, los vínculos y los derechos, utilizando para eso herramientas del humor y los relatos en primera persona. Fue creado entre 2023 y 2024 por la educadora sexual Cecilia Durán Jaurena y la comediante Laura Falero Petraglia, bajo la coordinación de María José Hernández, con una estructura de stand-up que, desde una perspectiva feminista e interseccional, recupera experiencias personales vinculadas al tema. La pieza, declarada de interés por el Ministerio de Educación y Cultura, se propone la sensibilización y la creación de redes. El público se verá interpelado en torno al impacto del diagnóstico, la sexualidad, la maternidad, la prevención, los tratamientos y el acceso a la salud, derribando preconceptos instalados.

Entre la educación sexual y el arte

“Vidas Positivas: Intersecciones de VIH, Género y Encierro en Clave de Derechos” es un proyecto impulsado por Asepo y el colectivo feminista MalnaSidas, con el apoyo del Gobierno de Canarias y la Fundación Pedro Zerolo, y desarrollado en Uruguay junto con el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social y la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Como postulan desde el corto animado Despertar juntas (Natalia Prezioso, 2022): “escuchamos el latido de nuestros corazones para desobedecer al miedo que nos deja solas, para enumerar placeres, para exorcizar dolores”.

Desde 2021 este colectivo, que ha creado desde poemas hasta murales y una serie de podcasts, se dedica a visibilizar a las mujeres con diagnóstico positivo y brinda información, poniendo en debate las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH. En consonancia con eso, mientras que entre marzo y agosto estos monólogos estaban de gira, se llevaron adelante jornadas de testeo rápido de VIH y sífilis, instancias de formación para equipos de salud y talleres de sensibilización –incluso en centros de reclusión–. La iniciativa articula salud, cultura y acción comunitaria para promover una respuesta integral desde una perspectiva de derechos humanos, contribuyendo a reducir la discriminación.

Recorrido de la Memoria en El Galpón

El sábado en el horario de 9.00 a 12.00, se realizará un nuevo Recorrido de la Memoria, en esta oportunidad por el teatro El Galpón. Con una historia marcada por la dictadura, que intervino su sala y obligó al elenco al exilio, la emblemática institución cultural abrirá para una propuesta que reconstruye aquel tramo de su historia durante el terrorismo de Estado, abordando la clausura del teatro por parte de la dictadura civil-militar, la partida de sus actores a México y las experiencias de resistencia que hicieron posible la continuidad de su proyecto artístico y cultural.

La jornada comenzará con una visita guiada por el teatro y una introducción a su historia. Luego, en la sala Atahualpa, Arturo Fleitas compartirá un testimonio sobre el exilio y presentará un fragmento de la obra La Embajada, de Marina Rodríguez. Finalmente, en la sala Campodónico, la actriz Gisella Marsiglia abordará las experiencias de resistencia, acompañadas por la proyección de material audiovisual.

La instancia es gratuita y forma parte del ciclo Recorridos de la Memoria, una iniciativa de la División de Derechos Humanos que promueve el conocimiento, la reflexión y la construcción colectiva de las memorias sobre ese período, así como la defensa de los derechos humanos.

Las inscripciones se realizan mediante formulario web.

Feria por el Día de las Artesanas y los Artesanos

Más de 50 emprendimientos artesanales esperan con propuestas en madera, cuero, lana, joyería, decoración, vestimenta y accesorios de 10.00 a 18.00 hasta el viernes 31 en la explanada de la Intendencia de Montevideo.

Ajedrez en la Seregni

El sábado en la Biblioteca Popular Morosoli (Eduardo Víctor Haedo y Martín C Martínez, plaza Seregni) habrá un taller de ajedrez sin costo y para todas las edades. La actividad será de 11.00 a 12.30.

Huella afro en recorrido y show

En el Mes de la Afrodescendencia, el Museo Histórico Nacional invita a participar en “Los nunca vistos, una huella en el mar del olvido”, un recorrido comentado y propuesta musical a cargo de la compositora e intérprete Ángela Alves, quien actualmente desarrolla un proyecto personal, con La Andunda. La actividad propone reflexionar sobre las presencias y ausencias en las pinturas históricas del museo y finaliza con un concierto de canciones vinculadas a la memoria afro. Se realizará el viernes a las 19.30 en casa Rivera del Museo Histórico Nacional (Rincón 437). La actividad es libre con inscripción previa.