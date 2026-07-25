Templando el espíritu con Ollas del Mundo

Un vino especiado o un chocolate caliente y todos alrededor del fuego. Así imagina este invierno el equipo de Garage Gourmet, que vuelve por segundo año a instalar Ollas del Mundo en el Espacio Modelo. “Con este festival decidimos enfrentar el invierno desde otro lugar: salir a la calle, inyectar energía a los emprendimientos gastronómicos y, sobre todo, rendir homenaje a la comida de olla”, apuntan Mauricio Pizard y Joaquín Pastorino, que saben del tema y lo probaron en uno de sus libros más vendidos.

Foto: Pablo Vignali

Se podrá probar: buseca criolla de mondongo y chili con carne texano (Pellicer); mutton rogan josh curry (Mint); feijoada brasileña (María Boniatos); ramen japonés y curry tailandés (Cantina Asiática); estofado de jabalí con spaetzle (Tero); pabellón criollo y hervido de res venezolano (Zona 058); mole poblano, esquites y carnitas mexicanas (La Milpa); goulash checo y trdelnik (Checoffe); strogonoff de pollo (A la Par); salchichas al vino blanco (Fratello); curry de cordero, cocido de garbanzos, sánguche de ternera braseada, estofado de pollo, empanadas de pulled pork (La Cocina de Pedro); locro argentino y cachupa de Cabo Verde (Robin Food); pasta con tuco estofado (Amore Pastas); caldo de res y cazuela de lentejas (Angus Grill); raclette y chocolate caliente (Colonia Suiza); borscht, blinis y otros postres rusos (Rincón Ruski), además arepas, gyozas, falafel, macarons y otras delicias para hacerle frente al frío.

Foto: Pablo Vignali

En la zona de mercado habrá caldo de huesos concentrado, aceite de oliva, salsas picantes, fermentados, especias, vinos, licores, sidra artesanal, chocolates, patés, conservas y, faltaba más, libros de gastronomía.

En el aulario interior este sábado a las 13.00 estará Soraya Herrera conversando sobre sopa mexicana, a las 15.00 estará Lucía Soria para INAC Uruguay Meats; a las 17.00 tendrá lugar la Experiencia Essen y a las 19.00 será el turno de Cata de Palleja. El domingo, a las 13.00 le toca a Jesús María Graña Rebori (Olla Criolla); a las 15.00 vuelve Lucía Soria para INAC y a las 17.00 se repite la Experiencia Essen.

Foto: Pablo Vignali

En cuanto al entretenimiento musical, en el escenario exterior estarán en la primera jornada, desde las 12.00, La Mesa de los Discos, Cubuguay, Pasto, Heat y el cierre será la fiesta Hasta el piso o nada (DJ Beve + DJ Cablequemado). Para el domingo el plan es escuchar desde las 13.00 a Garo Arakelian + Santiago Peralta, DJ Mel Gelber, Malena Muyala y Maia Castro.

Foto: Pablo Vignali

Ollas del Mundo. Sábado de 11.00 a 22.00 y domingo de 11.00 a 20.00 en Espacio Modelo (ex Mercado Modelo, Cádiz 3280). Entrada libre. Admiten mascotas.

Última fiesta julina

Este sábado, de 12.00 a 17.00, hay fiesta brasileña en Yaguarón 1422. Para quien busque por el Centro feijoada, caldo de verde, canjica, paçoca, pé de moleque, mousses y brigadeiros, con música en vivo a cargo de DJ Rodrigo Dread.

Bar intervenido

El jueves el equipo de Crocante visita Gota Bar (José E Rodó 1830) para una noche de curry, tragos y buena música desde las 20.00. La noche promete seguir con el dúo de MagisterDixit poniendo el soundtrack para quedarse hasta tarde con coctelería y birras para cortar la semana.

Pastelería de alta gama

El 19 de agosto en el Sofitel Casino Carrasco & Spa, organizado por la importadora y distribuidora uruguaya de ingredientes premium Aryes y la marca ecuatoriana de cacao fino de aroma República del Cacao, el congreso profesional de pastelería y chocolatería Pastry Uruguay reunirá a chefs de nivel internacional para un día de clases magistrales, tendencias y técnicas de vanguardia.

El evento forma parte de una plataforma regional que acerca a profesionales del sector a técnicas, tendencias y referentes de clase mundial. Como disertante formará parte de la grilla Jesús Escalera (España/México), uno de los nombres más influyentes de la pastelería latinoamericana, con una trayectoria forjada en cocinas como ElBulli, The Fat Duck y El Bulli Hotel –todos con estrellas Michelin–, fundador de La Postrería, en Guadalajara, reconocida como la mejor experiencia dulce de México y entre los 120 mejores restaurantes del país. En 2018 fue distinguido como Latin American Best Pastry Chef por la lista 50 Best Restaurant. En Uruguay presentará su enfoque sobre el aroma como herramienta creativa.

También vendrá Gonzo Jiménez, chef de República del Cacao, enfocado en chocolatería conceptual, productos de impulso y marketing aplicado al mundo de las confecciones. Presentará creaciones propias que combinan técnica, concepto e identidad de marca, demostrando cómo el chocolate puede convertirse en un vehículo narrativo y comercial.

Las entradas se adquieren a través del contacto 096 987 676.

Lavecchia en el Salvo

El jueves 6 de agosto a las 20.00 El Quinto pone la mesa dentro del Palacio Salvo, con vista a la plaza Independencia, solo para 12 lugares y una experiencia en cinco tiempos, con la dirección gastronómica de Martín Lavecchia, caviar seleccionado, vinos uruguayos y maridaje guiado por la sommelière Paloma Vidart. Como explica Lavecchia, para este primer ciclo, que comprenderá cuatro fechas, el menú intentará interpretar cinco vinos de Canelones (para seguir en otras instancias con diferentes regiones del país).

La cena cuesta $ 3.600. Reservan lugar al 098 533 860.

Mirando a Rivera

Bodega Cerro Chapeu está organizando un ciclo de almuerzos de sábado, “Cocina en la línea”, y los protagonistas del próximo mes serán la uruguaya Laura Rosano y el brasileño Rodrigo Bellora. Buscan que la región se encuentre con la buena mesa “justo en ese punto del mapa donde las fronteras se vuelven invisibles y los paisajes se abrazan”. Por eso el proyecto es una invitación a que chefs de Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay y Perú se reúnan para compartir fuegos e historias a través de platos que hablen de raíces comunes, acompañados por los vinos uruguayos, en particular los que nacen de las arenas rojas de Rivera.

Cada encuentro comienza con una recepción, seguida de una visita guiada a las viñas para familiarizar a los visitantes con la vitivinicultura sostenible y los procesos de elaboración en una bodega construida apoyándose en la gravedad que ofrece la pendiente del cerro. Luego se da paso al almuerzo acompañado de cinco etiquetas: empanadas de cordero y chutney de guayabo, ensalada hojas de estación con queso de cabra, naranja, nueces pecan, vinagreta de arazá, cogumelada –arroz con hongos silvestres, queso de cajú, açaí jussara y miel de mandaguari, ceja, demi de butiá y rosti de aipim, y de postre bolo de milho, flamery de bergamota, cremoux de pipoca y pickles de kin kan–. Habrá opción apta para celíacos y veganos con aviso previo. Los asistentes recibirán una copa grabada.

Rosano es, además de chef, investigadora y productora agroecológica, tiene estudios de posgrado en dieta mediterránea y cocina contemporánea por la Universidad de Barcelona, recibió el premio Coltivare e Custodire, otorgado por la Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo en 2019, y pertenece al consejo directivo de la Red de Agroecología de Uruguay.

Bellora, su colega, es también agricultor e investigador de ingredientes, con la amplitud de miras que le brinda su formación en turismo y administración de empresas, y que desarrolla en sus restaurantes Valle Rústico (Vale dos Vinhedos), que dirige desde hace 15 años, y Tubuna (Bento Gonçalves).

La cita con ambos será el sábado 22 de agosto a partir de las 11.00 y cuesta $ 3.750. Reservas en la web.