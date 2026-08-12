Niñeces activas en la previa del Día de las Infancias y algunas propuestas para estimular a los adultos

Planes en la Biblioteca Morosoli, en el Subte y hasta en 18 de Julio.

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Contar suma

El Municipio B y la Escuela de Narración Oral El Hormiguero firmaron un acuerdo de trabajo con el objetivo de acercar la narración oral a niños y adolescentes que participan en las actividades de la Biblioteca Popular Morosoli (plaza Seregni). En ese marco, narradoras de la escuela realizarán presentaciones de entre 30 minutos y una hora de forma honoraria con una frecuencia quincenal.

La iniciativa estará vigente hasta fin de año y para coordinar la visita de una institución educativa se puede enviar un mail a [email protected].

Entre payasos y deportes

El domingo 16 de agosto, el Espacio Modelo festeja el Día de las Infancias contemplando a toda la familia. Habrá música, payasos, talleres y deportes para todas las edades. La programación comienza a las 11.00 y se extiende durante toda la tarde.

Pintura y merienda

El sábado 15 de agosto, Casablanca-Fundación Iturria (Acosta y Lara 7329) abre de 15.30 a 17.30 para un taller a cargo de Mariana Olaso, que apunta a mirar jugando, recorrer con atención los cuadros de Ignacio Iturria en la sala y luego pintar. Se servirá una merienda mientras se seca la obra, así cada cual se la lleva luego a su casa.

Por consultas: 098 735 343 y al correo [email protected]

Pequeños universos pop

En el contexto de la retrospectiva Dani Umpi: obra reunida, que ocupa actualmente la sala Fabini del Centro de Exposiciones Subte, el sábado 15, de 11.00 a 13.00, se desarrollará “Umpiversos”, un taller de fanzine y collage facilitado por el equipo de Dragón Dorado. Dirigida a niños de entre 6 y 10 años, la actividad es gratuita, aunque con inscripción previa mediante formulario.

A cargo de Natacha Ortega y Mauricio Gelardi, integrantes de Dragón Dorado, la instancia cruzará literatura, música electrónica y artes visuales para que las infancias puedan sumergirse en un laboratorio de experiencias estéticas a partir de los universos que propone la obra de Dani Umpi, con dinámicas de juego que irán de la vivencia al plano simbólico.

Los fanzines se crearán con técnicas de collage y escritura creativa, mientras se experimenta con sonidos.

Manitos a la masa

El domingo la cocinera Lucía Soria invita a chicos de 7 a 12 años a una mañana para aprender a hacer pizza desde cero. Van a preparar la masa, bollarla y cocinar una pizza que, por supuesto, al final se llevarán para disfrutar en casa.

La cita es en el nuevo local de Rosa (Brito del Pino 1301, esquina Charrúa) de 10.30 a 12.00. La clase cuesta $ 2.700, incluye todos los materiales, bebidas y aperitivos durante todo el horario.

Toman reservas por Whatsapp al 092 734 735.

La principal, peatonal y recreativa

La Intendencia de Montevideo y Grupo Centro desarrollarán actividades lúdicas y artísticas en el espacio peatonal que delimitarán en la avenida 18 de Julio entre Julio Herrera y Obes y Ejido este sábado, 15 de agosto, en el horario de 11.00 a 15.00. Bandas marchantes, mini riders, circo y Los Róckolis en el escenario armado frente a la sala Zitarrosa marcarán la tónica de la jornada, en la que además habrá recreadores y la Asesoría para la Igualdad de Género presentará el espacio “Juguemos” con propuestas para trabajar los roles de género y los estereotipos en las actividades que hacen niñas y niños.

Tras los rastros de la muralla

En el marco de Sábados en Ciudad Vieja, el 15 de agosto a las 10.00, desde Reconquista esquina Ituzaingó, frente a la plaza España, saldrá un recorrido gratuito por el barrio con el objetivo de descubrir las huellas de la antigua ciudad fortificada. Tendrá una duración de 90 minutos, finalizando en el espacio Muralla Abierta.

Habrá 50 cupos por orden de llegada y el paseo se suspende en caso de lluvia.

Formación en imprenta artesanal

El sábado 15 el diseñador e ilustrador Gabriel Pasarisa realizará en el Museo Histórico Nacional una nueva jornada de capacitación de la Pequeña Imprenta Artesanal (PIA) sobre su uso como recurso educativo en el aula.

La valija de PIA fue creada por el taller de artes gráficas Caja Baja, que coordina Pasarisa, tomando como inspiración el trabajo pedagógico realizado por el maestro francés Célestin Freinet en su obra La imprenta en la escuela (1927). Contiene una serie de herramientas que permiten trabajar con la letra y la imagen generando contenido textual en formato de matriz, para que pueda ser impreso y reproducido en forma seriada. Incluye tipos móviles así como material para generar dibujos simples que pueden ser grabados en bajorrelieve. Además, cuenta con una prensa portátil, tintas y elementos para realizar la impresión de las composiciones.

La actividad es gratuita con inscripción previa en www.museohistorico.gub.uy y en Casa Rivera (Rincón 437) de 10.00 a 13.00.

Curso sobre juventud contestataria posdictadura

El docente de Historia, investigador y maestrando en Historia Política por la Universidad de la República Diego Pérez Lema ️guiará cuatro encuentros, los jueves 20 y 27 de agosto, 3 y 10 de setiembre, de 19.30 a 22.00, bajo el concepto Generación Subterránea en la posdictadura Uruguay 1985-2000.

️El curso propone ahondar en una serie de investigaciones desarrolladas por Pérez Lema sobre arte, política y resistencia en la posdictadura uruguaya.

Tendrá lugar en Bado 3186, primer piso, a un costo total de $ 3.500, para inscribirse hay que ingresar a sociedadurbanavilladolores.com.