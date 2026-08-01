Hablar de cocina: una exposición que apunta a conectar e inspirar al sector

Con la experiencia de Expo Chef, un evento orientado al vínculo entre empresas, proveedores y profesionales de la gastronomía, los mismos organizadores presentan el Salón del chef y la cocina, un formato que se desarrollará en años alternos y que pone el foco, más allá de lo comercial, en el aprendizaje, la inspiración y la experiencia del público. Mientras Expo Chef mantiene un perfil marcadamente centrado en la generación de negocios, el nuevo salón apunta a un público más amplio: cocineros aficionados, estudiantes, emprendedores, profesionales y todos los que disfrutan de la gastronomía.

El corazón del fin de semana será un programa de charlas, talleres, cocina en vivo y demostraciones culinarias, donde chefs y especialistas compartirán técnicas, tendencias, recetas e historias. Si bien mantiene el espíritu de reunir al sector, ahora buscan ofrecer una experiencia más participativa y enfocada en el consumidor, a través de un formato similar a un congreso gastronómico, valorando la capacitación, y complementados por un espacio de exposición donde marcas, productores y empresas presentarán novedades.

Foto: S/d de autor, difusión

Este sábado a las 14.00, en el sector de charlas, Cathy Denis dará una clase magistral sobre buttercream de merengue suizo perfecto, seguido a las 15.30 por Verónica Galarraga, quien estará ocupada en alfajores de café y barritas de cereales, mientras que a las 17.00 Gabi Zimmer dará la charla “Uruguay en vinos: un viaje por la historia y el terroir del vino uruguayo”. El domingo a las 12.30 recibirán a la cocinera Victoria Rodríguez, ganadora del World Paella Day de Uruguay, que estará enfocada, evidentemente, en su objetivo: “Camino a Valencia: la paella que representará a Uruguay”. Así que preparará una paella, compartiendo el paso a paso de un plato de competición, la técnica y las decisiones detrás de cada etapa. A las 14.00, la bollería francesa pasará al centro de atención junto a Gonzalo Arce, mejor panadero de las Américas 2025-2026. A las 15.30, Miguel Ángel Maiques se despachará con un blondie de almendras con crema y fresas, y dejará paso, a las 17.00, a la participación de la Asociación Celíaca del Uruguay. Finalmente, a las 18.30, Ita Pereyra Goday se referirá al libro de gastronomía con identidad uruguaya.

Foto: S/d de autor, difusión

Aunque todas las actividades están incluidas en la entrada al evento, recomiendan llegar con anticipación a estas clases magistrales y charlas, ya que tienen cupos limitados para público sentado. Entre las propuestas del salón, convocaron a “cocineros y amantes de la cocina” a presentar su versión del arroz con leche, sea una receta tradicional, familiar o de autor. El domingo se sabrá el veredicto del jurado.

Salón del chef y la cocina, en Flex 360 (ingreso por Eduardo Víctor Haedo 2244), sábado y domingo, de 11.00 a 20.00. Entradas en RedTickets $ 160. 2x1 para la diaria. Agenda completa en salondelchef.uy.

Barista en Pantagruel

El viernes 7 de agosto a las 18.30 la barista de Pantagruel bar bodegón (Obligado 1199, esquina Maldonado), Gabriela González, enseñará a preparar cafés especiales en un taller ideal para quien no pueda empezar el día sin una buena taza. Se anuncia como un encuentro interactivo donde preguntar, comparar y encontrar el método favorito de cada uno: prensa francesa, moka italiana, V60 y aeropress. Con la materia prima de Forajida la experta compartirá nociones sobre orígenes del café, granos, recolección y secado, cantidades justas, tipos de molienda y tiempos perfectos. Por más datos: 098 288 933.

Noche del Tannat

La cuarta edición de la Noche del Tannat será en el restaurante Sudestada del Hilton Garden Inn Montevideo (Avenida Dr Luis Bonavita, Montevideo Shopping), el viernes 7 a las 20.00. Este año el encuentro organizado por el sommelier y docente Daniel Arraspide implementa una variación en el formato, ya que si bien la noche comenzará con un pequeño salón del vino, el encuentro decanta en una cena de cinco pasos, maridada con los vinos que calzan mejor con esas preparaciones. A lo largo de la velada se podrán degustar 31 etiquetas de diferentes regiones, diferentes estilos de la cepa emblemática de Uruguay.

El menú, a cargo de María Vera, consistirá en un abreboca de ajoblanco, melón y aceite de albahaca, de entrada tartare de lomo con yuca y crocante de masa philo, o como opción vegetariana ricota casera, repollitos de Bruselas y vinagreta de vainilla, como principal habrá carrillera con papas y demi glace, o en su lugar tortellini de peras caramelizadas y queso azul, y el prepostre será uvas, tahine y lima, y para el cierre chocolate amargo y pistacho. Los tickets cuestan $ 2.900 y se reservan al 099 168 030.

Fiesta chocolatosa

La Fiesta del chocolate y las culturas está programada para el 7, 8 y 9 de agosto con tal de disfrutar de Rocha en baja temporada. Hay más de 60 emprendedores confirmados para la feria, diversas organizaciones sociales que se beneficiarán con el evento y varios chocolatiers convocados. Con entrada libre, el epicentro será Casa Bahía (La Paloma) y para esta quinta edición anuncian desde roda de samba hasta un homenaje a Zitarrosa, la Banda Municipal de Castillos, un grupo de danza folclórica y otro de danza africana, junto a la DJ Paola Dalto, entre otros artistas.

(Archivo). Foto: Ernesto Ryan

Café tano

Un ciclo de charlas sobre “La incidencia de la cultura italiana en el mundo del café” tendrá lugar en el Instituto Italiano de Cultura (Paraguay 1173), los jueves 6 y 13 de agosto, de 19.00 a 20.30. Organizado por el barista Raúl Martirené y Lavazza incluye charla teórica, degustación guiada y maridaje. La primera instancia tratará la historia, los pioneros de la industria, degustación de espressos, ristrettos y espresso Martini con acompañamiento. El segundo versará sobre bebidas modernas, el universo de la Moka, la evolución del espresso, degustación de cappuchinos, lattes, RPM y espresso tonic con su respectivo maridaje. El precio total por ambos talleres es $ 2.000. Para reservar: 094 497 439.

Vino nacional & comida de olla

La segunda edición de feriA!, el encuentro para conocer la producción de bodegas nacionales Avinate, será el sábado 8 de agosto, de 12.00 a 16.00, en Oriundo (Pablo de María 1013). La idea es que además de probar sea una oportunidad de conversar sin apuros con los pequeños y medianos productores gracias a un flujo controlado de asistentes, además de poder comprar los vinos expuestos y retirarlos al finalizar el evento con precios especiales.

La entrada de $ 1.300, que se adquiere en Redtickets, incluye una copa de degustación de regalo, una libreta para tomar notas y una ticketera con 11 degustaciones (una por cada bodega). Participan: Casa Grande Arte & Viña, Castillo Viejo, De Lucca, El Capricho, Finca Giacobbe, Finca Las Violetas, Familia Dardanelli, La Bodeguita de Cacho, Los Ranchos, Marichal y Últimas Parras.

Para acompañar la bebida habrá comida de olla: guiso de lentejas con carne braseada y chorizo criollo ($ 290), curry de garbanzos, manzana, lima y cilantro ($ 290) y sopa de calabaza ($ 220).

Como corresponde en eventos de este tipo, es exclusivo para mayores de 18 años y habrá agua libre durante toda la jornada. Ya que es al aire libre, anuncian calefacción exterior y en caso de lluvia se reprogramará.

Escriban whisky

Uruguay Whisky Club organiza una degustación guiada por Juan Carlos Baucher, donde el destilado se entrelaza con la prosa de cuatro escritores y sus orígenes: Escocia y Robert Burns, Irlanda y Oscar Wilde, Estados Unidos y William Faulkner, Japón y Haruki Murakami. Va a ser el jueves 6 de agosto a las 19.30 en torno a la estufa a leña del Cottage Buceo (Iturriaga 3568). Cuesta $ 2.450 y para reservar: https://ladiaria.com.uy/Uw9.