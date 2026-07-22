El placer del cuarto piso

Para su quinta edición, el evento de sexualidad, educación y bienestar, hasta ahora conocido como Feria BDSM y Sexualidades Alternativas, cambia de nombre a Séxtasis y se muda este 25 y 26 de julio al Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel. “Lo que comenzó como una iniciativa comunitaria orientada a promover la educación sexual, el consentimiento y la diversidad, se ha consolidado como un evento de alcance nacional que en su última edición reunió a más de 1.200 asistentes y que este año proyecta superar las 2.000 personas”, cuentan los organizadores, Verónika Sulbarán y Adolfo Merino.

La programación incluirá charlas como “Negociando límites”, en la que las estudiantes de abogacía Fedra Dearmas y Luzmarina Cantero analizarán “hasta dónde puede volar el BDSM antes de convertirse en un problema jurídico”. El recorrido supondrá ver cómo el derecho uruguayo regula estas prácticas eróticas consensuadas, con foco en el consentimiento: qué lo vuelve válido, cuáles son sus límites y por qué es precisamente lo que distingue una práctica erótica de una agresión. Adelantan que además “se abordarán cuestiones de gran relevancia práctica, como qué hacer en el caso de una agresión: la preservación de la prueba, la documentación del consentimiento y los canales disponibles para denunciar”.

Estos asuntos serán parte de un fin de semana picante, con talleres, paneles de experiencias, espacios interactivos, stands comerciales y actividades orientadas a promover el diálogo informado sobre sexualidad, bienestar, vínculos, consentimiento y diversidad. “La pregunta de fondo excede lo sexual: ¿queremos un Estado que entra al cuarto cerrado o uno que respeta la autonomía de los adultos e interviene solo cuando esa autonomía es violada?”, preguntan de antemano.

Feria BDSM. Foto: difusión (archivo)

Razones y límites

“Cambiamos de locación porque el evento crece abismalmente todos los años y siempre nos queda pequeño el lugar, así que nos ha ido obligando a buscar siempre más espacios y más amplitud para poder reunir a todo el público que está asistiendo”, comentan sobre la mudanza, que los llevará a ocupar prácticamente todo el piso 4 del hotel para el evento.

En cuanto al nuevo nombre, Sulbarán lo atribuyó a que “el evento en sí evolucionó y cambió”, y aquel rótulo los encorsetaba. “Si bien nació como feria BDSM, a lo largo de las ediciones se fueron agregando temas de sexualidades alternativas más allá del BDSM: relaciones abiertas, swingers, poliamor... Y para este año ya tenemos una variedad de temas de sexualidad. Ahora abarcamos una cantidad mucho mayor de charlas y actividades”.

Esta vez, por ejemplo, programaron charlas sobre erotismo y literatura. “El año pasado hubo sobre erotismo en el cine; tenemos charlas sobre discapacidad y sexualidad, sobre asexualidad y erotismo, sobre swingers, sobre relaciones abiertas, sobre toda la diversidad que puede existir en las relaciones interpersonales, en la forma de vivir tu sexualidad y de relacionarte con otras personas, en las formas de tener placer”.

También el público objetivo se amplió, razón por la que están adaptando la comunicación del encuentro. “Venimos cambiando de a poco cómo lo explicamos y el discurso que damos. Es un poco difícil porque la gente sigue muy centrada en el BDSM y, por supuesto, es lo que da más curiosidad y lo que llama la atención. Pero ha sido una transformación de este año”.

Durante dos jornadas, el evento reunirá a profesionales de la salud, psicología, sexología, educación, bienestar, diversidad sexual y relaciones humanas, junto con organizaciones sociales, instituciones públicas, artistas, emprendedores y referentes de distintas comunidades. Hablar de salud sexual, en general, hizo que este año además celebren haber obtenido la declaración de interés ministerial otorgada por el Ministerio de Salud Pública y de interés turístico otorgada por el Ministerio de Turismo.

Lo que se mantiene: el evento es con acceso gratuito tanto para las charlas como para asistir a las performances y demostraciones, el sector de stands, el de experiencias y la exposición de arte. Los talleres son lo único que tienen costo. Más información en la web y en las redes de Séxtasis.