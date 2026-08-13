Día del Centro: el jueves y el viernes habrá tres horas de estacionamiento gratuito, informó la Intendencia de Montevideo

No se puede fraccionar el tiempo a lo largo del día y, una vez transcurridos los 180 minutos, se cobrará.

La Intendencia de Montevideo (IM) informó que habrá tres horas de estacionamiento gratuito el jueves 13 y el viernes 14 en el Centro, Cordón y Ciudad Vieja en el marco del Día del Centro del mes de agosto, que continuará hasta el sábado 15.

De acuerdo con las autoridades departamentales, las horas se contabilizarán a partir del inicio del ticket de estacionamiento y, una vez transcurridos los 180 minutos, sí se cobrarán los posteriores. Destacaron que las tres horas deben ser seguidas, es decir, no es posible “fraccionar” el tiempo para utilizarlo en distintos tramos en el correr del día.

El Día del Centro es una iniciativa organizada por el Grupo Centro que propone descuentos y promociones. La lista de comercios adheridos puede consultarse en su página web oficial. En este caso, el paseo de compras se realizará en la víspera del día del niño, previsto para el domingo 16 de agosto.

Para activar el estacionamiento tarifado existen diversos canales. Si el vehículo ya está registrado, se puede enviar un mensaje de Whatsapp con la palabra “Estacionamiento” al 099 019 500. A continuación, el usuario deberá seleccionar la opción con el número de matrícula del vehículo que va a estacionar y la cantidad de minutos de estacionamiento. Para finalizar, se envía la palabra “Fin” a ese mismo número.

Si el vehículo no está registrado –lo que se hace por una única vez– se envía la palabra “Estacionamiento” por Whatsapp al 099 019 500. Luego se selecciona la opción 1 para registrar un nuevo vehículo y se ingresa al sistema tanto la matrícula como el padrón del coche. Una vez completados los campos, se vuelve a elegir la opción 1 para confirmar los datos.

“Un mismo vehículo puede estar asociado a más de un celular (en caso de que dos conductores utilicen el mismo vehículo), y un celular puede estar vinculado a más de un vehículo”, indicó la IM. Para pagar, la deuda se carga en Sucive a partir del día 15 del mes siguiente y se paga ese mes.