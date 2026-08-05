Parque Mauá inició segunda etapa de recuperación

Las obras, que no afectan el normal funcionamiento del lugar, incluyen la restauración del muro perimetral, nueva iluminación, mejoras de infraestructura y dos locales de servicios.

La Intendencia de Montevideo (IM) comenzó la segunda etapa de obras en el parque Mauá, que incluye una serie de intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura y fortalecer la integración del predio con su entorno.

Las obras se desarrollan en el marco del trabajo entre el Municipio B y el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), instituciones que impulsaron la apertura del parque a fines del año pasado, luego de décadas en las que el área permaneció cerrada al público, y tras el reclamo del colectivo ciudadano Por la Rambla Sur.

Inaugurado en diciembre de 2025 el parque Mauá recuperó el antiguo predio de la Compañía del Gas, un sitio de alto valor histórico y patrimonial que permanecía sin uso desde el cierre de la usina a fines de la década de 1970. Con su apertura se generó un lugar de encuentro que pone en diálogo el patrimonio industrial, el paisaje costero y la memoria urbana. Durante el verano se organizaron visitas guiadas, proyecciones de cine, espectáculos de danza y carnaval.

El parque permanece abierto todos los días, ofreciendo un espacio de recreación y contemplación sobre la rambla Sur, además de un sendero histórico autoguiado que invita a recorrer los principales hitos del complejo y conocer la importancia que tuvo para el desarrollo de Montevideo y las características de su arquitectura industrial de origen inglés.

El director de Espacios Públicos de la IM, Marcelo Roux, explicó que en un inicio el objetivo principal fue acondicionar el predio para que la población pudiera apropiarse del lugar y que esta nueva fase busca consolidar el proceso iniciado: “En la primera etapa buscamos generar buenas condiciones para que las personas pudieran disfrutar del espacio interior del parque. Ahora estamos focalizando los trabajos en la reparación de gran parte del muro exterior, un acondicionamiento integral que incluye nueva iluminación, mejoras de infraestructura y la recuperación de dos locales existentes”.

Las obras comprenden la restauración del muro perimetral y su iluminación, así como la adecuación de dos edificaciones ubicadas dentro del predio. Uno de estos espacios será acondicionado para usos múltiples, mientras que el otro permitirá incorporar en el futuro servicios higiénicos y un local con potencial para albergar servicios gastronómicos que complementen la experiencia de los visitantes.

Según destacó el jerarca, “la recepción de la gente ha sido muy buena”. “Las personas se encuentran con un espacio que pone en valor la rambla de Montevideo y recupera uno de los pocos sectores de la costa que permanecían cerrados. El uso ha sido muy intenso, especialmente durante los fines de semana, y la evaluación que hacemos es tremendamente positiva”, afirmó.

Señaló además que las obras se ejecutarán sin afectar el funcionamiento cotidiano del parque: “Va a seguir abierto mientras se desarrollan los trabajos. Lo que buscamos es mejorar las condiciones de relación del espacio con el exterior y seguir incorporando infraestructura para que este lugar continúe creciendo”.

Barrido Inclusivo

Barrido Inclusivo es un programa dedicado a mujeres residentes en Montevideo, mayores de 18 años, que no hayan culminado la educación secundaria, se encuentren desempleadas o no cuenten con trabajo formal ni perciban jubilación o pensión a la vejez.

La edición 2026 tiene 120 cupos, 30 por cada zona de trabajo. Hasta el 17 de agosto se realizará la inscripción web de las interesadas y posteriormente el sorteo para cada área. Las listas de prelación permitirán formar los cupos generales y las cuotas específicas.

Posteriormente las organizaciones sociales contratadas para capacitar a las mujeres, así como para acompañar su proceso de trabajo, contactarán a cada participante para una entrevista donde chequear el perfil al que se postulan y conformar las cuadrillas en cada caso.

El período de trabajo se extenderá durante 12 meses, 36 horas semanales, de lunes a sábados, en horario variable entre 7.00 y 14.00.

Por consultas, dirigirse al teléfono 1950 internos 8601/ 8619 o al correo electrónico [email protected].

Taller fotográfico

Hasta este miércoles hay tiempo de anotarse al taller El eco de las imágenes, que Zafarrancho Ediciones (Argentina) brindará en el Centro de Fotografía (18 de Julio 885) el lunes 17 de agosto, de 18.30 a 21.30. Zafarrancho es un proyecto independiente y autogestivo de arte y educación que investiga la relación de las infancias y adolescencias con la fotografía, creado por la docente y artista plástica Cecilia Fernández y el fotógrafo Matías Sarlo. En esta ocasión proponen trabajar a partir de álbumes fotográficos familiares, aunque sin limitarse al pasado y viendo cómo resuenan esas imágenes en la construcción de un mundo visual.

La actividad cuesta $ 500 y los cupos son limitados. Para anotarse es necesario llenar un formulario.

Crear con desechos

“Lo que para algunos es descarte para otros puede ser arte”, es la consigna del llamado reCrear: arte con propósito, una exposición que invita a transformar materiales reciclados, recuperados o reutilizados en obras que lleven a mirar el consumo desde otro lugar. La convocatoria parte del Espacio Cultura del shopping Tres Cruces y el plazo para presentar ideas vence el domingo 16 de agosto. Para postularse: trescruces.com.uy.