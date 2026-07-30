La actualización anual del ecosistema del diseño

En la convicción de que “el diseño es estrategia, impacto y futuro”, y “una interfaz entre ideas y valor” que debe considerarse en tanto motor económico, cultural y productivo, la Cámara de Diseño de Uruguay (CDU) invita a una nueva edición de su evento anual DUy: del diseño al negocio, que involucra charlas, networking, mentorías y encuentros para quienes entienden el diseño como una herramienta de cambio. Si antes el énfasis estuvo en profesionalizar la práctica, el volumen 2 propone “pasar del discurso a la acción y del talento al negocio. Porque diseñar sin estrategia es intuición. Pero diseñar con visión es construir futuro”. Con esos parámetros tomará la sala Nelly Goitiño este viernes desde las 14.00.

Como explica María Eugenia Pérez Burger, secretaria de la CDU, generalmente estos eventos están dirigidos a diseñadores, pero, en conversación con los socios de la cámara, se constató que en sus diversas ramas y aplicaciones (desde el diseño de producto hasta el de indumentaria, efectos en cine y una categoría emergente como el food design) hace falta que los distintos actores desarrollen estructuras funcionales y encuentren la mejor manera de hacer un negocio para poder venderlo. La buena repercusión del enfoque iniciado el año pasado en este encuentro tiene que ver con que generaron herramientas y hubo intercambios sobre los procesos creativos detrás del abordaje de un proyecto, con el objetivo de analizar cómo se puede pensar en estrategias distintas. “Por eso fue que este año volvimos sobre esta dinámica, también después de conversar con el sector de Economía Creativa del Ministerio de Educación y Cultura, ya que es algo que a ellos les interesa desarrollar”, cuenta.

Si bien la CDU es de carácter empresarial, desde la edición anterior decidieron abrir una categoría para estudiantes, en la que se puso en valor la parte académica y se propiciaron encuentros interdisciplinarios en los que participaron la Universidad de la República, representantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, el Centro de Diseño, la Universidad Ort, la Universidad de la Empresa y la Universidad Católica del Uruguay, entre otras instituciones. “Esto es importantísimo a la hora de conectar con los nuevos diseñadores y pensar qué es lo que se está enseñando”, apunta Pérez Burger. “¿Qué rumbo lleva esto? ¿Qué pasa ahora con esta inclusión de la tecnología, de la inteligencia artificial [IA]?”, se pregunta sobre los nuevos paradigmas de su profesión, en la que son incipientes las opciones de posgrado en el ámbito local. “En China las carreras de diseño se están cerrando porque están pensando otro tipo de concepto”, ejemplifica Pérez Burger, ella misma docente, artista visual e integrante del taller La Reconquista.

Se llegó a la conclusión de que los tópicos y los intereses eran parecidos: “¿Qué pasa con el diseño? ¿Qué pasa con el diseño en el futuro? ¿Qué papel tiene en la sociedad? Antes, estudiar diseño era hacer dibujitos con la computadora...”, plantea. En contraste, señala la capacidad transversal de la disciplina, el verdadero poder que tiene como herramienta de comunicación: “En realidad, el objeto final no es solamente diseñar, sino entender la experiencia del usuario, cómo nos vemos, qué es lo que realmente necesita la persona. Muchas veces pasa que el cliente sabe que necesita algo, pero no entiende qué es. Por eso es muy importante la investigación, y las charlas por las que estamos trabajando este año tienen parte de eso”, adelanta.

Pérez Burger señala que actualmente está cambiando el rol del diseñador, “porque ahora ya no es simplemente un operario que ejecuta”. Ante prácticas y mercados en evolución, los ejes del evento ahora pasan por las siguientes cuestiones: ¿Cómo se redefine el valor del diseño en un escenario atravesado por la IA? ¿Qué significa hoy construir un negocio desde el diseño en Uruguay? ¿Dónde están las oportunidades reales de crecimiento y exportación? ¿Cuál es el estado del arte de la propiedad intelectual en Uruguay? La intención es llegar a ideas claras, aplicables y conectadas con la realidad. Saber a dónde se quiere escalar: la proyección a corto, mediano y largo plazo es fundamental. Para quien conduce una empresa, ¿en qué área quiere crecer y qué necesita para hacerlo? Si apunta a la internacionalización, entender el tema legal, la facturación, así como la viabilidad de cumplir con el volumen demandado.

Foto: S/d de autor, difusión

De las conferencias serán parte Carina Silva, directora de To Do It, socióloga, magíster en Gestión de la Innovación, quien abordará “Cuando ser bueno en ‘lo tuyo’ no alcanza”; Soledad Corbo y Agustina Vitola, directoras de Cuchara Food Design, quienes hablarán de “Vender lo que todavía no existe”; Natalia Rey, licenciada en Diseño Gráfico y fundadora de The Loop, que se referirá a “UX y Negocio, el rol estratégico del diseño de experiencia”; Alejandro Pepe, quien tiene estudios avanzados en Diseño Industrial Textil, fotografía e ilustración, además de ser socio en Fake Factory, que presentará “Diseño gráfico para cine”; y Natalia Paladino, del estudio de abogados Cervieri Monsuárez, para hablar de “Cómo proteger la creatividad hoy”.

En DUy 26 darán a conocer la hoja de ruta articulada entre los sectores público-privados relacionados con la disciplina. Además, se revelarán los resultados de la encuesta realizada por la Usina de Percepción Ciudadana con el objetivo de recabar información actualizada sobre percepciones y comportamientos de la población adulta en Uruguay respecto del diseño local, buscando medir hábitos de consumo de diseño, identificación de marcas o productos nacionales y percepciones sobre el impacto del diseño en materia de inclusión, sostenibilidad, accesibilidad y autonomía del consumidor.

Finalmente, la CDU anunciará la realización en Uruguay, hacia fines de año, del primer certamen latinoamericano de etiquetas de vino, Label Golden Award®, creado por el estudio mendocino Mejía de Casas, que ya tiene presencia en su país, Argentina, y en Chile. En la iniciativa local está asociada la web especializada Bodegas del Uruguay, que desde hace 18 años se enfoca en vinos nacionales.