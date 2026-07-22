Otro capítulo: serie gastronómica Chef's Table se convierte en un festival de alto nivel

“Esto no es un festival de comida, es la toma de Park City, Utah. Y vos estás invitado”. Con esa fórmula convocan al Chef’s Table Festival, por supuesto, de los mismos creadores que la serie que presentó los ingredientes en su mejor ángulo, luz, cámara y acciones ralentizadas acorde a la música incidental. La serie documental creada por David Gelb llegó a completar siete temporadas principales (bajo el título “Volúmenes en la plataforma”), además de cuatro temporadas temáticas estilo spin-offs sobre repostería, fideos, pizza o barbacoa. Una década de experiencia registrando cocinas se anuncia ahora por cuatro días, del 13 al 16 de agosto, en el estado de Utah. “Podés encontrarte con los chefs. Comer la comida. Oír las historias en persona. Ver los fuegos de Francis Mallmann con tus propios ojos. Probar la pizza de Franco Pepe hecha con sus propias manos. Escuchar los cuentos de Massimo Bottura personalmente. Decirle a Nancy Silverton lo genial que pensás que es”.

De acuerdo con el portal Fine Dining Lovers, este salto de las pantallas de Netflix, animados por los antecedentes de Park City alojando durante cuatro décadas el festival de cine de Sundance, resultará en 100 eventos desarrollados por 70 chefs visitantes y 30 restaurantes locales, presentado por la tarjeta de crédito American Express y la aplicación de reservas de mesa Resy.

Un lugar en la mesa

Esta traslación de un fenómeno global de audiencia a una peculiar reunión de cocineros de alta gama ya probados como hits en formato de serie incluye a Francis Mallmann, Virgilio Martínez, Pía León, Rodolfo Guzmán, Dario Cecchini, Franco Pepe, Juan Manuel Barrientos, Inés Páez Nin, Manu Buffara y Jenner Tomaska, entre otros. De acuerdo con la organización, estos trabajadores con estrellas Michelin ofrecerán almuerzos familiares y cenas íntimas, demostraciones de cocina, degustaciones, clases magistrales de vino y gastronomía, paneles de debate y salidas por Park City, ya que el plan está diseñado para interacciones a pequeña escala, comidas colaborativas y experiencias inmersivas.

La serie fue reconocida con un premio Emmy en 2025 en el rubro Composición Musical Destacada y ganó el premio James Beard en 2017 y 2018 a la Excelencia en Programas de Televisión. Las expectativas de la propuesta vivencial están a esa altura, por supuesto, sin tener que hacer fila. El ingreso será mediante tickets desde 2.000 dólares en adelante, de acuerdo con las comidas y experiencias incluidas (por 15.000 dólares se puede acceder a la formación Be a Chef, que incluye compartir la cocina con los que saben).

Guía Michelin en Buenos Aires y Mendoza

Es público que como el gobierno nacional dejó de financiar el contrato fueron las ciudades de Buenos Aires y Mendoza las que asumieron los costos de la prestigiosa Guía Michelin, apostando a la amplificación que suele generar en turismo gastronómico. El anuncio de la tercera edición se hizo de manera virtual, sin ceremonia, y la cuenta da que hay más nombres y locaciones atendibles para la guía en Argentina: pasó de 80 a 89 restaurantes, 14 con estrella. Una realidad se cuela en el listado: muchos de los que estuvieron, y ya no, fue porque los establecimientos cerraron.

En ese marco, cuatro nuevos restaurantes (tres de Mendoza y uno porteño) consiguieron su primera estrella, mientras que todos quienes obtuvieron una estrella en 2025 continuaron con su distinción –los mendocinos Angélica Cocina Maestra, Riccitelli Bistro, Zonda Cocina de Paisaje, Azafrán, Brindillas y Casa Vigil, y los porteños Crizia, Trescha y Don Julio–. Lo mismo que el restaurante Aramburu, que en su caso ratificó las dos estrellas Michelin obtenidas en 2023, que son las únicas del país. Una de las novedades de esta entrega fue la primera estrella de Han, un exclusivo reducto de cocina coreana con productos locales, ubicado en Villa Crespo, donde el chef Pablo Park está al frente.

En las dos ciudades visitadas por los jueces crecieron los sitios recomendados y únicamente en la ciudad autónoma de Buenos Aires se encuentran 11 Bib Gourmand, etiqueta que designa los lugares que tienen una buena relación calidad-precio.

Más Uruguay en los 50 Best

Mientras que hace pocas semanas se reveló que la gala de los World’s 50 Best Restaurants 2026 será por primera vez en América del Sur, ya que se celebrará en noviembre en Lima, Perú, la semana pasada la plataforma dio a conocer que la categoría Discovery, una suerte de extensión de la lista anual, agregaba 650 enclaves alrededor del mundo. La base de datos reconoce su excelencia en hospitalidad, con criterios que contemplan tanto el talento emergente como el establecido.

Discovery deparó alegrías para Uruguay, con la merecida suma de Río Café, Savarin y Toledo Bar de Tapas a una lista que comprende además a Café Misterio, 1921 y Manzanar. Como bar, además está Baker’s. Y en Maldonado figuran, aparte de La Huella y Lo de Tere, Marismo, La Bourgogne, el proyecto Las Espinas y Fasano. En tanto destinos enoturísticos, que acaban de agregar, también recomiendan las bodegas Garzón y Bouza.