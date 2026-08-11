MonteviMap se renueva con una versión más ágil e intuitiva

Desarrollada a partir de un sistema de código abierto, una nueva versión de la plataforma cartográfica digital de Montevideo permite crear mapas personalizados y acceder a datos de un pionero vuelo fotogramétrico hecho en 2024.

Creada hace más de 20 años por el Servicio de Geomática de la Intendencia de Montevideo (IM) como una plataforma de uso interno para organizar la información geográfica del departamento, MonteviMap fue pionera en facilitar el acceso a datos territoriales clave para la planificación urbana y la gestión del territorio.

Sin embargo, con un uso que, como asegura a la diaria la directora de la Unidad de Información Geográfica del Servicio, Ana Fernández, actualmente va mucho más allá del uso técnico que le pueden dar los arquitectos, urbanistas o agrimensores, porque la puede usar “todo el mundo”, urgía adaptarla a las necesidades de unos usuarios que ya no son los de principios de los 2000.

“El Servicio de Geomática tiene el cometido de crear y hacer llegar la cartografía base del departamento, pero el uso de internet y tener los datos abiertos ha hecho que crezca cada vez más el uso del MonteviMap y que sea necesario mejorar esa plataforma que tuvimos durante 20 años”, explica Fernández, quien subraya que “siempre fue muy moderna para lo que era el acceso a la información geográfica”, pero reconoce que una realidad como la actual, en que la mayoría de la gente prefiere acceder desde su teléfono móvil, demandaba un visualizador con otras características.

Según sostiene a su vez la gerenta de Producción, Gestión y Análisis de la Información del Departamento de Planificación de la IM, Fiorella Contreras, aunque el MonteviMap actual todavía “funciona, y funciona muy bien”, la nueva versión responde al desafío de que una plataforma que fue precursora se mantenga a la vanguardia y brinde a la media de alrededor de 1.500 usuarios diarios con la que cuenta la mejor experiencia de uso posible cuando acuden a ella para consultar un número de padrón, medir una distancia o descargar los datos geográficos que necesitan.

Más velocidad, más herramientas

Ya accesible desde el portal del Sistema de Información Geográfica (SIG) de la comuna y con una guía de usuario propia, el nuevo MonteviMap, que será presentado el miércoles 19 de agosto en el salón Azul de la IM en una instancia abierta al público, convive actualmente con el original, que, como advierte un cartel a su ingreso, dejará de estar disponible el 31 de agosto.

Si bien la diferencia entre ambas versiones aparece ya en un primer vistazo a sus mapas base y sus respectivas diagramaciones, según explican Fernández y Contreras, las dos grandes ventajas del nuevo MonteviMap están en una sustantiva mejora de la velocidad de navegación y en que este “se adapta a cualquier dispositivo”. Además, dice Fernández, este incorpora una función de georreferenciación: “Vos te podés prender el GPS del celular y prender el botoncito que te ubica en el mapa y usarlo como si fuera el Google Maps, pero estás consultando la información oficial de la IM”.

Por otra parte, la directora de la Unidad de Información Geográfica afirma que se mejoraron una cantidad de herramientas que ya había y se incorporaron nuevas, como la que permite al usuario crear y guardar sus propios mapas personalizados. “Se puede ordenar las capas, quitar o agregar información para tenerlo localmente, y eso para el técnico es una funcionalidad que está muy buena y se destaca”, indica.

Aunque las herramientas de búsqueda son las mismas, la novedad allí está en que pasan a estar integradas, mientras que, en cuanto a las capas disponibles, la versión suma algunas que en la anterior no se podían mostrar, como la que habilita a ver y descargar la información del vuelo fotogramétrico LiDAR, realizado por el equipo de la Unidad de Fotogrametría del Servicio de Geomática en 2024.

A su vez, como señala Contreras, el visualizador suma algunas funcionalidades que “pueden parecer menores” pero están pensadas para quienes trabajan con la herramienta, como un deslizador que permite ver los cambios en la ciudad de una foto aérea a otra o una transparencia que permite superponer distintas capas. “Todo lo que se publica dentro de MonteviMap tiene su geoservicio, y esto hace que la información sea utilizable en otras plataformas y totalmente interoperable con la información que pueda tener uno localmente”, añade la directora.

Capacitación y actualización del certificado

“La nueva plataforma, además de ser desarrollada a partir de un sistema de código abierto, fue hecha dentro de la IM por los técnicos de la IM, lo que le da un valor agregado también al producto”, remarca Fernández sobre un MonteviMap que, según las autoridades, sobrelleva su transición de versiones con éxito.

Es que, como detalla la directora, desde 2025, cuando se publicó la versión inicial del nuevo MonteviMap, se lleva adelante un trabajo de capacitación e incentivo del uso de la nueva plataforma, que busca “fortalecer desde la interna esta transición”. La reciente instancia de capacitación que el equipo de la IM llevó a cabo en la Sociedad de Arquitectos del Uruguay es un claro ejemplo de esto.

“Siempre al principio cuesta adaptarse a algo nuevo cuando uno viene después de mucho tiempo acostumbrado a usar una aplicación, pero, sin duda, cuando se mostró toda su potencialidad, enseguida hubo muy buena receptividad”, destaca Contreras.

En paralelo, explica la gerenta, su departamento trabaja en la puesta en marcha del denominado Certificado de Información Territorial Integral de Montevideo (CITI-M), que constituye “el paso previo al trámite del Permiso de Construcción” y viene a sustituir al antiguo Informe de Alineaciones y Parámetros.

Si bien este mantiene la información sobre alineaciones y parámetros normativos, según Contreras, busca integrarla en un certificado más amplio donde se concentre toda la información de un predio –como su certificado de afectaciones o si está conectado o no a saneamiento– que permita así progresivamente simplificar las gestiones.

Con un 70% de los padrones de Montevideo ya alcanzados y una validez de 150 días, su implementación aún en curso implicó, según la gerenta, un trabajo previo de recopilación de información y, “fundamentalmente, de creación de una base de datos única que contempló todos estos datos y mediante un cálculo con un algoritmo hizo que se pudieran definir los parámetros de cada lugar”.

Pulsos de luz y vuelos de dron

Del inglés light detection and ranging, que significa “detección y medición por luz”, la sigla LiDAR identifica a una tecnología que mide distancias mediante la emisión de pulsos de luz láser. Concebida por la compañía estadounidense Hughes Aircraft Company en 1961, fue utilizada por la NASA en la misión Apollo 15 de 1971 para cartografiar la superficie lunar.

En un proceso que parece salido de películas de ciencia ficción, tal como explica el portal del SIG de la IM, sus pulsos “rebotan en objetos y vuelven al sensor, generando una nube de puntos que describe con gran precisión el relieve, las construcciones, la vegetación y otros elementos del territorio”.

Generados a partir de un vuelo fotogramétrico con LiDAR que entre octubre y noviembre de 2024 relevó unos 600 km² de Montevideo, los resultados presentados por la comuna el año pasado que hoy el nuevo MonteviMap acerca a la población aportan, en palabras del director de la Unidad de Fotogrametría y Geodesia del Servicio de Geomática, Enrique Luque, “una información sin precedentes” en Uruguay.

Es que, según explica Luque, generados por un LiDAR “con una densidad promedio de 24 puntos por metro cuadrado” en la que “cada uno de esos puntos está clasificado en diferentes clases”, estos datos permiten tener “una muestra rápida de dónde están las construcciones, dónde está la vegetación baja, media y alta y dónde está el terreno”, así como “conocer con detalle todos los cursos de agua de Montevideo”.

“Hablamos de que la imagen que tenemos de Montevideo tiene cinco centímetros de píxel, que es una de las de mayor resolución que se publican”, resalta a su vez sobre la calidad de un relevamiento que, acota, “a nivel América” convirtió a la uruguaya en la única capital con uno de este tipo.

Como si no bastara con el trabajo detrás de la aplicación de una tecnología que además permitió elaborar un Modelo Digital de Superficie también ya disponible para descargar, Luque señala que, más allá del logro de 2024, el registro de la ciudad no se detiene, ya que desde 2017 la IM cuenta con la capacidad de hacer registros fotogramétricos periódicos con vuelos de dron.

“En enero de este año se adquirió un dron de última tecnología que a nivel mundial te diría que es el último con un sensor de altas prestaciones que nos permite, además de relevar nosotros mismos con fotografía y LiDAR, también cubrir más área, porque puede volar más tiempo, la batería dura más, las capacidades de vuelo son mucho mayores, la comunicación es mejor y eso nos permite ya abarcar bastante de las necesidades”, revela.

Por otro lado, mientras que Contreras sostiene que contar con una tecnología como el LiDAR permite, por ejemplo, hacer “un relevamiento súper rápido del ancho de las veredas” y evitarse relevamientos humanos que demandan mucho más tiempo, Luque es consciente de que los nuevos desarrollos desafían a estar en un ritmo de avances constante.

“A raíz de un vuelo de Ideuy [Infraestructura de Datos Espaciales del Uruguay] que hubo a nivel nacional, en el que se generó por primera vez un ortomosaico verdadero de todas las ciudades principales de Uruguay, hubo uno siguiente en 2021 que hicimos en la IM y, tres años después, se mejoró la resolución y se agregó algo que nunca se había hecho, un vuelo con LiDAR, y la idea es avanzar en ese ritmo”, apunta. Asegura además que “todo lo que se está generando últimamente con el avance de la tecnología” demanda información “cada vez más precisa”.

“No podemos perder pisada en eso y por eso es que terminamos el vuelo y siempre estamos pensando en el siguiente y la idea es seguir avanzando en ese ritmo: cada dos o tres años por lo menos tener un vuelo”, resume.