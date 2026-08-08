Agosto redondo, del fainá a las infancias

De orillo o del centro

De origen italiano, la receta del fainá llegó a Uruguay hace 111 años de la mano de los hermanos Guido y este mes, en el marco del Día del Auténtico Fainá, se prepara un festival que tendrá como escenario el Museo de la Movilidad y las Identidades, impulsado por Molino Guido, con el apoyo del Ministerio de Turismo y de la División de Turismo de la Intendencia. El 27 de agosto, de 17.00 a 01.00, el evento gratuito ofrecerá propuestas gastronómicas que buscarán resaltar la versatilidad de esta preparación. La animación musical correrá por cuenta de Jazz a la Calle, La Mesa de los Discos, Rueda de Candombe y Hasta el Piso o Nada. Los tickets degustación se consiguen en mientrada.com.uy.

Pero las actividades se extenderán todo el mes e incluyen diversos Fainá Tours, organizados con Peatonal Tours, además de un descuento sustancial en los cursos de la Academia Orillo y en el Kit de Fainá “Do it yourself”, al que se puede acceder utilizando el código “MESDELFAINA”.

Todos por Guillermina

El ambiente gastronómico está generando distintas movidas solidarias para colaborar con la cocinera Guillermina Bauer, de 34 años, quien sufrió cuatro paros cardiorrespiratorios y necesita urgentemente una rehabilitación neurológica. Debido a que el costo de US$ 70.000, excede los esfuerzos hechos hasta hora, se abrió una colecta en el Banco República. El titular es Darwin Marigliani y los datos de la cuenta BROU en pesos es 00022504-00002 y en dólares 00022504-00003.

Autora, junto con su madre, Sylvana Cabrera Nahson, de los recetarios de consumo responsable ¡Aquí no se tira nada! y Desperdicio cero, muchos pueden recordar a Bauer porque dio sus primeros pasos con Esteban Briozzo y fue parte del viejo Paninis de Ciudad Vieja. Más tarde estuvo al frente durante siete años del restaurante familiar Sin Pretensiones, que estaba ubicado en la peatonal Sarandí. Además, se desempeñó como gerenta de alimentos y bebidas del hotel Cottage Puerto del Buceo. Fue elegida por Slow Food para representar en Milán a Uruguay como joven chef y fue jurado de la Patria Gaucha y, entre otros mojones de su carrera, asistió a Robert Petersen y Dolli Irigoyen en eventos organizados por la empresa familiar, así como en el encuentro Sabor Oliva (desde 2015 Salón del Aceite de Oliva del Uruguay).

Feria comunitaria

Este sábado desde las 15.00 en Plaza 12 (Regimiento 9, esquina José María Penco), la feria comunitaria Brazo Oriental buscará celebrar la niñez con emprendimientos, artesanías, gastronomía y sorteos.

Kermesse benéfica

En el Parque de la Amistad este sábado de 12.00 a 18.00 se vivirá una kermesse a beneficio de la escuela 231, organizada por Creciendo Juntos. Acompañan Pateando Mitos, Pictórica, Alquimóvil, Les Bulles y Colmena de Apoyo. Actuarán Roy Berocay, Villazul, Cirkus, La Cuenca, Sofía León, Fuimos 2, murga La Alegría Bárbara y Melidic concierto didáctico.

Taller de vinos

Santiago Degásperi dará el taller práctico La Posta del Vino, que conecta dos emprendimientos que lo involucran; Viti (bar de vinos) con Nakkal Wines, el jueves 20 de agosto en el marco de Expo Casa Deco 2026 (Edificio Angra, nivel 5, Rooftop Kitchen, Hughes y Rienzi, Avenida de las Américas 5815). La actividad comenzará a las 18.00 e incluye degustación de seis vinos más picadita y maridaje a $ 1.500.

La intención es que mediante la degustación el asistente adquiera herramientas para seguir disfrutando el vino, pero con más criterio a la hora de elegir, por ejemplo, sabiendo distinguir uno natural de uno convencional o qué son los vinos naranjos.

Consultas y reservas en https://ladiaria.com.uy/Uwe o en www.vitibardevinos.uy.

Patagonia Salvaje kids

El viernes 14 de agosto, de 18.00 a 20.00, Patagonia Salvaje propone un taller para los más chicos: “una experiencia para compartir con tu hijo, tu sobrino... o con ese niño que todavía vive en vos”. La idea es que cocinen juntos, mientras juegan y descubren sabores en equipo. Por más datos, comunicarse al 099 358 764 o por mensaje directo a su cuenta de Instagram @cocina.patagoniasalvaje

Paraíso en Cacao

Este sábado de 15.00 a 20.00, Cacao (Joaquín de Salterain 1437) recibe al equipo de Paraíso en su casa para disfrutar algunos clásicos y otros no tanto. La anuncian como “una tarde en el paraíso del cacao”, aunque desde el inicio las dos propuestas estuvieron unidas por el diseño de carta de Mauricio Olivieri. Para esta intervención fugaz de chocolate y pastelería prometen vasca, bombón, macaron y croissant.

Fondue en Jacinto

El jueves vuelve la noche de fondue a Jacinto (Sarandí 349, esquina Alzáibar). Cuesta $ 800 por persona y para mojar en queso fundido en la mesa se dispondrá de repollitos de Bruselas, papines, zanahorias, cebollas asadas, hongos, cherries y zucchinis, panceta dorada, pollo marinado y albóndigas, crocantes de pan de campo e integral y grisines de tomillo y sésamo. Toman reservas entre las 19.00 y las 22.00 al 2915 2731 o por Whatsapp al 095 299 774.

Carne y vino

El 22 de agosto a las 13.00 en la bodega Colorado Chico, comenzará un almuerzo en el que el vino, la gastronomía y el conocimiento sobre productos cárnicos y cómo tratarlos serán el eje de la jornada. El diferencial será el Taller de Análisis Sensorial de Carnes, guiado por la sommelier argentina Natalia Barrionuevo, quien explicará cómo diferenciar entre carne a pasto y carne a grano, qué cualidades determinan una carne de excelencia, cómo elegir y seleccionar los mejores cortes y qué aspectos sensoriales hacen única cada experiencia.

La comida estará a cargo de Ita Pereyra Goday, alias la Gurisa de los Fuegos, y serán cinco pasos de preparaciones que resaltan diferentes cortes y técnicas, maridados con vinos de la casa seleccionados .

Toman reservas por mensaje al 099 669 122.

Lana y vino en San José

Bodega Rovere (camino José Ignacio, Paraje Bañado, San José) armó un plan para desconectar, tejer con las manos, brindar y disfrutar de una rica merienda. Será este domingo desde las 15.00. Se utilizarán lanas gruesas y vellón, por lo que no es necesario saber tejer. La tarde incluye una rica merienda y degustación de vinos. Cada participante tejerá su propia manta y se la llevará a casa.

Solo se puede ir con reserva al 098 522 361 o a través del correo [email protected]

Cafetería Indio en Punta Carretas

Indio Grab & Go (Vázquez Ledesma 2855) es la flamante propuesta de sándwiches, ensaladas, tartas, sopas y cafetería contemporánea que desembarcó en pleno parque de Villa Biarritz. Detrás del proyecto hay más de 20 años de oficio (en los últimos años, con un restaurante de comidas ahumadas) que busca ofrecer ahora simpleza a través del contacto directo con los productores para un menú que se va ajustando a la estacionalidad. A medida que se aproxime la primavera, la intención es que ese “pronto para llevar” que anuncia el nombre del lugar se materialice en picnics espontáneos en el césped más próximo. Indio abre de lunes a sábados de 11.00 a 20.00, y a partir de setiembre, también los domingos.

Intervención autorizada

El miércoles 19 la cocina de Hopper (Rivera y Alarcón) recibirá a un amigo, el cocinero Adrián Orio, quien junto con el dueño de casa, Marcelo Cerminara, preparará una cena de ocho pasos acompañados por vinos de Pizzorno. Los cupos son limitados y toman reservas al 092 088 310.

Feria fotográfica

El domingo de 14.00 a 20.00 en La Cretina (Soriano 1236), FotoClub Uruguayo desplegará una nueva edición de la feria fotográfica. El ingreso es libre y junto con la cantina estable, ese día habrá actividades especiales: experiencia estenopeica a cargo de Matías Fabricio e Inti Lencina, una intervención fotográfica en serigrafía por Ajó Lastreto y música en vivo de Marcelo Rilla. Para curiosear y llevar estarán en venta las cámaras artesanales de Monte, la cianotipia textil de Imaga Sensible, los libros y accesorios fotográficos de segunda mano de Del Globo, la serigrafía fotográfica intervenida de Lastreto, la obra enmarcada de Maximiliano Irrazábal, el proyecto Anatomía del Silencio de Sylvia Rama, los kits de cianotipia de Javier Procopio, insumos de fotografía analógica de La Tienda de Rollos, el servicio de impresión Fotos Ya, los kits de revelado, fotos y stickers de Mylena Duarte y fotolibros y obra de Nancy Urrutia, Lilian Castro, Cristina Lampariello, Marina Pose y Graciela Gnazzo.