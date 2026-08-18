De la nostalgia a la deriva urbana

Una vieja cabina telefónica será intervenida este martes con música de antaño, llaman a pensar un mural sobre pueblos originarios y a una recorrida por la ciudad.

Campaña retro: aquí está su disco

Por iniciativa de Océano FM, desde este martes una cabina telefónica en desuso, en la esquina de 18 de Julio frente a la plaza Independencia, volverá a sonar, esta vez con música de distintas décadas, como parte de la previa de la Noche de la Nostalgia. Se trata de una de las últimas cabinas con línea de cobre que permanecen en pie en la Ciudad Vieja y está próxima a ser desmantelada. En ese contexto, la emisora propone volver a darle vida y con ese fin será intervenida para convertirse, durante toda la semana, en un punto de encuentro con la música de otras épocas.

Quienes se acerquen podrán descolgar el auricular y encontrarse del otro lado con una selección de canciones de distintas décadas, elegidas por los mismos DJ que animarán las celebraciones nostálgicas en el Real de San Carlos, en Colonia, y la edición de Lotus, en Montevideo.

La intervención forma parte de una iniciativa para solicitar que la cabina pueda conservarse como bien patrimonial. La petición para que no sea retirada y la música siga sonando argumenta: “Sigamos escuchando el llamado de la nostalgia. Hay objetos que son mucho más que objetos [...] Hoy queremos que esa cabina siga conectándonos, pero de otra manera: con la música. Por eso pedimos que permanezca en la plaza Independencia y que vuelva a sonar desde ella una selección de canciones que nos lleven a otras épocas. Que podamos levantar el teléfono, escuchar un clásico y volver, por un instante, a otra época desde un ícono de nuestra ciudad”.

Identidades que involucran

Como parte de su transformación, el MuMI (Museo de la Movilidad y de sus Identidades), junto con el Municipio B y el Ministerio de Educación y Cultura, se propone pintar un mural sobre pueblos originarios, pero antes de iniciar la obra buscan “realizar una investigación colectiva que permita construir la propuesta desde las voces, saberes, memorias y experiencias de las propias comunidades indígenas”. Por eso invitan a las personas de esas comunidades que quieran responder algunas preguntas y sumarse a dos encuentros a través de un formulario para compartir ideas, historias, referencias y perspectivas que puedan enriquecer la construcción del mural. Hay tiempo hasta el 20 de agosto para completarlo.

La ejecución estará a cargo de Casa Wang, con un equipo integrado por Fernanda Piñeirúa (MeninaFér), Leandro Bustamante (el Reina) y Guidaí Vargas.

Caminos sinuosos

¿Cómo transformar la manera en que habitamos, recorremos y pensamos la ciudad? Esa pregunta plantea el Laboratorio de Urbanismo Participativo y Afectivo ante una nueva visita del urbanista y ensayista italiano Francesco Careri. Con ese pretexto proponen un laboratorio de derivas urbanas y actividades públicas para explorar la ciudad a través de la caminata, la observación y el reconocimiento de sus usos y desusos.

Para sumarse a las actividades entre el 2 y el 7 de setiembre hay que registrarse.

Activaciones en la Facultad de Artes

La Facultad de Artes (18 de Julio 1772) abre este martes a las 17.30 una nueva etapa de su Programa Público con la inauguración de Estados del paisaje, que reúne obras, intervenciones, acciones escénicas, sonoras, editoriales y de mediación en distintos espacios de su sede. Esta apertura da inicio a un recorrido que toma al paisaje como pregunta y campo de exploración, atravesando territorio y memoria, cuerpos y entornos, naturaleza y artificio, tecnologías, sonidos y formas de habitar.

Además, se encuentra abierta la convocatoria “Paisaje. Procesos de creación en diálogo con la curaduría” para un proceso de investigación, acompañamiento curatorial y producción artística.

Baile indio

El jueves Montevideo recibirá por primera vez a Lavesh Pritmani, fundador de Learn Bhangra, quien de 18.00 a 20.00 brindará un taller de esta danza folclórica originaria del Punjab, una región del sur de Asia, reconocida por su energía y espíritu festivo, vinculada a las celebraciones y las cosechas. No se requiere experiencia previa. Para asegurarse lugar hay que comunicarse con el 099 611 679.

La jornada continuará con un espectáculo en El Callejón, donde se recorrerán diferentes expresiones de la danza de India: Bhangra, Kathak, Odissi, Kalbeliya y Bollywood.

Sin miedo al pasado

En el marco de la Noche de la Nostalgia, el Centro Cultural de España (Rincón 629) convoca el lunes 24 a una tarde-noche para revivir los objetos, juegos y músicas que marcaron otras épocas y compartirlos entre generaciones.

Para participar en el taller “Devolver la chispa”, de reparación de electrodomésticos con Álvaro Acosta, es requisito inscribirse.

También habrá un laboratorio para descubrir los dispositivos que dieron origen al cine. La actividad familiar, guiada por Noël Gamarra, se desarrollará en el hall y no será necesario anotarse. Los asistentes armarán taumatropos y folioscopios para llevarse.

En paralelo estarán los “juegos de siempre”, esto es, cartas, dados y fichas para recuperar las tardes sin pantallas ni batería.

Entre tanto, ese lunes, de 19.00 a 21.00, la cafetería se convertirá en pista de baile con los retro hits que pinchará Paola Dalto, y en el auditorio, por orden de llegada, propondrán un tributo a la Shakira de Pies descalzos, Dónde están los ladrones y Servicio de lavandería.