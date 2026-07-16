Vida y obra del Negro Jefe desde una mirada interdisciplinaria

“La figura de Obdulio Varela ocupa un lugar singular en la cultura uruguaya. Es, al mismo tiempo, un ícono deportivo, un referente ético y un emergente de las formas más profundas de la cultura popular. Sin embargo, su potencia no se agota en el relato épico del Maracaná, sino que abre una puerta privilegiada para pensar el Uruguay desde una perspectiva crítica, situada y multidimensional”. Esa es la fundamentación del curso “Obdulio Varela: liderazgo, dignidad y cultura popular”, que de modo tanto presencial como virtual ofrecerá en agosto la Fundación Vivian Trías (Colonia 1456, quinto piso). Con la guía de los profesores Sebastián Chittadini y Nicolás Mederos Turubich, más una serie de invitados especiales, los encuentros tendrán lugar los lunes de agosto en el horario de 19.30 a 21.30. Por informes e inscripciones, dirigirse al correo [email protected] y al teléfono 098 505 588. Los cupos son limitados.

La singularidad del curso radica en que propone abordar a Varela (1917-1996) “desde un cruce entre la comunicación y la filosofía, entendiendo al fútbol no solo como espectáculo, sino como una matriz social y cultural capaz de producir sentidos, valores, formas de liderazgo y modos de comprender el mundo”. En este marco, la figura del llamado Negro Jefe “permite interrogar problemas centrales como la construcción de la autoridad, el vínculo entre palabra y acción, la ética en la vida cotidiana, la conciencia social y el lugar del saber por fuera de los circuitos académicos tradicionales”, señalan los docentes.

En cuanto a su retórica, el 3, 10, 17 y 31 de agosto analizarán “una palabra austera pero cargada de sentido, donde el silencio, el gesto y el contexto resultan tan significativos como lo dicho. Desde la filosofía se pondrán en juego categorías vinculadas a la ética, el liderazgo, la responsabilidad y las formas de conocimiento en diálogo con la idea de una ‘universidad de la calle’ que reconoce en la experiencia una fuente legítima de saber”.

Al mismo tiempo, el taller alienta la recuperación el papel del capitán celeste en su marco temporal, tomando como ejemplo su rol en la huelga de futbolistas de 1948/1949. “En un presente donde el liderazgo tiende a asociarse a la exposición mediática, la construcción de imagen y el éxito individual, la figura de Obdulio Varela ofrece un contrapunto fértil para pensar otras formas de autoridad, basadas en la coherencia, la responsabilidad y el compromiso con lo colectivo”, señalan.

Entre el legado de “Los de afuera son de palo” y la especulación sobre un posible Obdulio hoy, cada entrega contará con los aportes de otros especialistas, como el historiador y politólogo Gerardo Caetano, el relator y periodista deportivo Javier Máximo Goñi, el profesor de historia y actual Director Nacional de Educación, Gabriel Quirici, la periodista deportiva, escritora y especialista en gerencia deportiva Silvia Pérez Mondino y el entrenador de fútbol y formador de juveniles Fabián Coito.

Sebastián Chittadini (Montevideo, 1977) es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la República, periodista, docente y autor de libros que son credenciales suficientes para referirse a esta figura: Que vuelva la Celeste de antes (2017), Segunda vuelta obdulista (2018), La vida después del fútbol (2019), Los Diegos que no fueron (2022), Asomando por el túnel (2022) y Campeón del Pueblo (2024), además de guionista y productor periodístico del documental La Otra Pelota (2024).

Su compañero de curso, Nicolás Mederos Turubich (Montevideo, 1995), es profesor de filosofía egresado del Instituto de Profesores Artigas y referente en Comunicación Social del Centro de Formación Permanente de Primaria. Es además autor del libro La carta de un ausente (2021), una obra de narrativa infantil sobre el impacto del golpe de Estado en Uruguay, e integra el proyecto Historias Vagabundas, dedicado a recuperar la memoria histórica de Montevideo Wanderers.