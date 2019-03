El precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, Juan Sartori, realizó el martes un acto en el Palacio Peñarol. El evento contó con miles de asistentes, pero según relató el periódico El Observador, muchos de ellos vinieron solamente para visitar la capital en uno de los 100 ómnibus que pagaron los organizadores. “Es la primera vez que vengo a la capital, y la verdad es que me encantó. Ahora, ¿esto de tener que ver un discurso político de un muchacho vestido de traje es siempre así? ¿Es como ir a visitar el cerro San Antonio cuando vas a Piriápolis, o la confitería Irisarri en Minas? Si es así, no sé si me gustaría volver. Porque tampoco es que la ciudad me haya gustado tanto”, declaró un asistente llegado desde Artigas. Desde el comando de campaña del precandidato nacionalista dijeron estar “muy satisfechos” por el acto y por la marcha de la campaña en general. “Las encuestas son claras: es cada vez más grande el porcentaje de uruguayos que en las próximas elecciones estarían dispuestos a comprarse un Juan Sartori. Y según un estudio propio que hicimos, son muchos los consumidores que preferirían comprar un Juan Sartori antes que un celular 4G o una bicicleta último modelo”, declaró un asesor del precandidato. “A lo mejor nuestra apuesta fuerte al marketing político puede terminar generando cierta confusión en la gente, pero lo primero es posicionar la marca, después se ve cómo se aclara la situación”.