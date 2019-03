Ayer circularon versiones de prensa según las cuales la precandidata a la presidencia por el Partido Nacional, Verónica Alonso, estaría considerando la posibilidad de bajarse de la carrera por la candidatura y apoyar al también precandidato Juan Sartori. La maniobra estaría motivada por la mala performance de Alonso en las encuestas. “Yo soy una persona capaz de ver la realidad. Si me va tan mal en las encuestas es porque claramente el dinero no me está alcanzando para pagar encuestas que me favorezcan. O sea que necesito irme con alguien que tenga más dinero”, declaró la nacionalista.

Pero las muestras de interés por integrarse al sector de Sartori no provienen solamente desde la interna del Partido Nacional. Desde que el presidente del Partido de la Gente (PG) y precandidato Edgardo Novick expulsó al diputado Guillermo Facello de su agrupación, varios dirigentes de la colectividad política comenzaron a reunirse con los asesores del precandidato nacionalista. Uno de estos dirigentes explicó: “Esto no es una cuestión de conveniencia, de si a Fulanito le va mejor en las encuestas que a Menganito. Yo tengo coincidencias muy grandes con Sartori. Concretamente, me siento muy identificado con su amor por el dinero”. Otro dirigente opinó que “uno puede estar de acuerdo con muchas cosas de Novick, pero estar más de acuerdo con Sartori. Yo estoy de acuerdo con la plata que hizo Novick en Uruguay, pero estoy más de acuerdo con la plata que hizo Sartori en el extranjero”.