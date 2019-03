Ayer se conmemoró en Venezuela el sexto aniversario de la muerte del ex presidente de ese país entre 1999 y 2013, el comandante Hugo Chávez. Desde el gobierno destacaron “el coraje, la honestidad, y sobre todo, la asombrosa visión estratégica” del líder de la revolución bolivariana. “Se murió antes de que la revolución bolivariana comenzara a desmoronarse. Sin dudas tenía una extraordinaria capacidad para adelantarse a lo que venía”, declaró un funcionario gubernamental. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, destacó la “vigencia” del pensamiento de Chávez, aunque en esta ocasión no mencionó ningún tipo de contacto con el pajarito que porta su espíritu y que se le apareció algunas semanas después de su muerte. Según algunas versiones de prensa, esto se debería a que el ave abandonó Venezuela y se radicó en un país vecino, probablemente Brasil o Colombia. El periódico local El Universal publicó: “El pajarito estaba teniendo muchos problemas para conseguir alpiste. Durante el último año había perdido casi diez gramos de peso. Si bien se consideraba una de las aves más fieles a la Revolución Bolivariana, el hambre y el miedo a caer enfermo y que en la veterinaria no hubiera medicamentos para curarlo pudo más y decidió cruzar la frontera”. Según el medio de prensa, el gobierno tiene un plan para acusar a los servicios de inteligencia de Estados Unidos de haber asesinado al pajarito mediante un rayo que provoca cáncer en el pico.