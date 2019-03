La ministra de Turismo, Liliam Kechichián, defendió nuevamente su idea de adelantar una semana las elecciones internas previstas para el 30 de junio, para evitar que coincidan con las vacaciones de julio. Algunos padres se mostraron disconformes con la propuesta. “Tener elecciones durante las vacaciones me garantiza que por lo menos voy a estar un minuto alejado de mis hijos cuando entre en el cuarto secreto. No me saquen eso”, declaró una madre a un informativo televisivo.

En el sistema político hay diferentes visiones sobre el tema. En el Partido Nacional, Jorge Larrañaga se mostró en contra de adelantar los comicios, mientras que Luis Lacalle Pou dijo estar a favor. Pero quien apoyó la propuesta con más entusiasmo fue el precandidato por el Partido de la Gente (PdlG), Edgardo Novick. “Pido por favor que las hagan cuanto antes [las elecciones]. Que se vote a fines de abril o, de lo contrario, que se congele el período de pases de dirigentes”. Fuentes del PdlG reconocieron que hay “preocupación” por la cantidad de dirigentes que están abandonando la colectividad. “Antes queríamos saber si iba a haber Concertación o no para definir quiénes se presentaban en las internas y quiénes en las municipales. Ahora queremos que las internas sean ya mismo, porque si esto sigue así no vamos a tener suficientes dirigentes para llenar una lista. El año pasado, 99 personas parecía una cifra accesible, pero ahora tenemos dudas”.