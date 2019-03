El Movimiento de Participación Popular (MPP) hará un acto en el parque Capurro el 6 de abril, con el doble objetivo de lanzar la precandidatura a la presidencia de la ex ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, y celebrar los 30 años de la agrupación. La parte oratoria estará a cargo de la propia Cosse y del líder del MPP, José Mujica. “Elegimos tener una doble celebración, porque el Pepe es muy de irse por las ramas, y si tiene dos temas de los que hablar, es más difícil que termine hablando de cualquier otra cosa”, reconoció un dirigente emepepista. De todas maneras, en la interna del sector está considerando la posibilidad de incluir algún otro orador. “En vista de los últimos acontecimientos, sospechamos que el Pepe, en lugar de hablar bien de Carolina, va a terminar criticándola indirectamente, o incluso de frente. Por eso estaría bueno incluir a alguien que hable bien de ella”, declaró el dirigente consultado. El ex presidente apoya a Cosse, pero en los últimos días se reunió con Daniel Martínez y sugirió que no hubiera apoyado la construcción del complejo Antel Arena de haber sabido cuál sería su costo final. “Creo que si a Carolina le toca hablar justo después del Pepe, corremos el riesgo de que termine anunciando ahí mismo su renuncia a la precandidatura. Lo mejor sería meter en el medio a alguien que le tire buena onda. Sería muy bueno que Tabaré Vázquez se entusiasmara y nos diera una mano con este temita”, explicó el dirigente.