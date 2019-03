El líder de Todos por el Pueblo (Partido Nacional) y aspirante a la presidencia, Juan Sartori, fue entrevistado el miércoles por el periodista Gabriel Pereyra para el programa En la mira, de VTV. Durante la entrevista Sartori declaró: “Hace un año no me interesaba la política”. Más adelante reconoció incluso: “Hoy de mañana tampoco me interesaba demasiado. Antes de venir para acá estuve leyendo un poco sobre historia uruguaya y me empezó a motivar un poco más, pero aún no sé si me va a seguir interesando o me va a empezar a aburrir”. El escaso conocimiento del precandidato sobre la realidad nacional quedó en evidencia cuando no supo responder a cuánto asciende el salario mínimo ni cuál es la cifra de desempleo, entre otros indicadores.

Ante la repercusión que tuvo ese pasaje de la entrevista, Sartori anunció ayer que comenzará una gira nacional “para hablar mano a mano con los uruguayos y que me cuenten cuánto es el salario mínimo”. “Yo siempre dije que desconocía muchas cosas de Uruguay y que mi manera de empezar a conocerlas era preguntarle a la gente. Eso es lo que voy a hacer”, afirmó. Con respecto a la cifra de desempleo, el precandidato planea reunirse “con economistas de todos los partidos políticos, para que me cuenten qué desempleo hay en Uruguay”. “Yo no soy una persona soberbia, no me las sé todas. Si tengo que preguntarle a un experto un dato que sólo un experto puede saber, lo hago sin culpa”, sostuvo.