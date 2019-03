Varios dirigentes del Partido Colorado (PC) cuestionaron la precandidatura de Julio María Sanguinetti, por entender que la colectividad necesita “renovación”, algo que el ex presidente no estaría en condiciones de aportar debido a que ya es un octogenario. “El partido no puede seguir atrapado en la estrategia de asustar viejos con el comunismo, eso ya está pasado de moda. Hoy en día lo que necesitamos es asustar viejos con los subsidios a los trans. Y Sanguinetti no tiene formación para entender esas cosas. Yo creo que no podría distinguir a un trans de un jipi”, opinó un dirigente del PC. Pero el precandidato colorado rechazó estos cuestionamientos y negó que su electorado sea “de viejos”. “Según las encuestas que manejamos, tengo grandes posibilidades para captar votos entre la muchachada de 70 años. Porque a pesar de que tengo 83 años, siento que puedo dialogar muy bien con un jovencito diez o 15 años menor”, afirmó. Sanguinetti reconoció de todas maneras que “la comunicación con las personas aun más jóvenes, los que tienen alrededor de 60 años, seguramente me puede costar un poco más, porque somos de eras diferentes”. Y puso como ejemplo: “¿Cómo hago para explicarle la notable transformación que representó para la sociedad la aparición de la televisión a alguien que ni siquiera estaba vivo cuando empezaron las primeras transmisiones? Ahí, evidentemente, puede haber un choque generacional”.