Venezuela y Argentina jugaron un partido amistoso el viernes en Madrid, que terminó con una victoria para los caribeños por tres tantos contra uno. El principal atractivo que tenía el encuentro es que el astro argentino Lionel Messi volvía a jugar con la selección, después de varios partidos en los que no fue tenido en cuenta. “Tenemos que tener una charla a fondo con Messi. Está claro que un jugador como él, luego de su retiro, no se va a ir para la casa: se va a transformar en comentarista o técnico. Por eso le vamos a pedir que, por más que siga jugando en España, durante los partidos de Argentina trabaje como comentarista o técnico, así por lo menos nos aseguramos de que no entre a la cancha”, adelantó un dirigente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA). Pero esta no es la única opción que se maneja para solucionar el problema del bajo rendimiento del jugador del Barcelona con la albiceleste. Otro dirigente de la AFA dijo que a su juicio “lo mejor que podríamos hacer es que Argentina empezara a jugar como un equipo más de la Liga española. Porque nosotros no encontramos una explicación de por qué él cambia tanto con Argentina, lo único que se nos ocurre es que lo motiva jugar contra españoles. A lo mejor enfrentar a Venezuela no le mueve un pelo, pero en un partido Argentina-Villareal, por ejemplo, saca toda esa magia que tiene adentro y hace tres goles, algo que sería histórico para un partido oficial”.