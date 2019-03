El economista Gustavo Licandro, que fue subsecretario de Economía y Finanzas durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995), opinó el miércoles en un desayuno de trabajo de la Asociación de Dirigentes de Márketing que deberían eliminarse los Consejos de Salarios y el Salario Mínimo Nacional. Sus declaraciones generaron un rechazo casi unánime en el Partido Nacional. “Ese tipo de cosas nos hacen mucho daño en las encuestas. Por suerte, casi al mismo tiempo se supo que nuestro ex abogado en la causa de ANCAP está relacionado con el caso Odebrecht, así que no quedamos como que solamente somos unos oligarcas que están en contra de los derechos de los trabajadores, sino que también somos un poco corruptos”, declaró un dirigente nacionalista. Varios precandidatos nacionalistas, como Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pou, salieron a aclarar expresamente que en caso de ganar no piensan eliminar los Consejos de Salarios. Un asesor de Lacalle Pou reconoció que “fue una decisión difícil, porque estábamos seguros de que cuando Luis Alberto Lacalle escuchara a su hijo diciendo eso, le iba a prohibir seguir usando su apellido, cosa que finalmente hizo”. En el comando de campaña del nacionalista aún no saben si pasará a usar su apellido materno o solamente su nombre de pila. “Es una decisión difícil, porque pasar a llamarlo Luis Pou suena raro, pero si recordamos cómo le fue a Pedro Bordaberry cuando se sacó el apellido, esa opción deja de ser atractiva”.