Los principales actores del sistema político continúan manifestándose a propósito de la destitución del comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, decidida el martes por el presidente Tabaré Vázquez. Ayer, el precandidato a la presidencia por el Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, opinó que “lo peor que podría hacer Manini Ríos sería liderar un partido político militar”. El ex presidente dijo, en cambio: “Podría ser un excelente número dos en alguno de los partidos tradicionales. Es más, me encantaría que me acompañara en la fórmula. Es cierto que es del Partido Nacional, pero la lucidez que ha demostrado a la hora de analizar el peso del marxismo en Uruguay compensa esta diferencia”.

También el propio Manini Ríos se expresó a propósito de su salida. Consultado acerca de sus primeros días como militar retirado, respondió: “Hasta ahora no he notado grandes cambios. No descansé casi nada, estuve todo el día violando la Constitución, como siempre”. El miércoles, el ex oficial divulgó un video desde la cuenta oficial de Youtube del Ejército. En este, vestido de uniforme, reitera las críticas al gobierno que le valieron su destitución. “No sé. A lo mejor con el paso de los días tengo más tiempo libre para disfrutar de mi jubilación, pero ya me comprometí con mucha gente para hacer una buena cantidad de cosas que están prohibidas por las leyes, así que voy a estar bastante atareado”, dijo.