La tensión entre Venezuela y Estados Unidos está alcanzando niveles inéditos a raíz de la llegada al país caribeño de 100 soldados rusos. Fuentes de la Casa Blanca reconocieron que ven la llegada de las tropas rusas “con preocupación”, aunque advirtieron que la situación “podría empeorar aun más”. “Lo más grave sería que Moscú empiece a mandar electricistas. Hoy por hoy, al presidente Nicolás Maduro le serviría mucho más una cuadrilla de electricistas que de soldados. El presidente Donald Trump ya decidió que si Rusia envía contingentes de electricistas responderá “con toda la fuerza de nuestro aparato militar”. Pero cuando no habían pasado cuatro días desde la llegada de los soldados, un nuevo asunto crispó aun más las relaciones entre Washington y Caracas.

El gobierno encabezado por Nicolás Maduro decidió inhabilitar al autoproclamado presidente Juan Guaidó para ocupar cargos públicos durante 15 años. Maduro aclaró, de todos modos, que esta inhabilitación política no es total. “Antes de que los medios de desinformación salgan a decir que Guaidó no puede hacer política, permítanme aclarar que este señor puede perfectamente transformarse en un preso político en el futuro”. El mandatario declaró además que “no sería nada raro que sea víctima de un asesinato político”. “O sea, la vida política del señor Guaidó no terminó, ni mucho menos. Al contrario, recién empezó. Le pueden pasar muchas cosas”, sostuvo.