El precandidato a la presidencia por el Partido Nacional (PN) Carlos Iafigliola y el diputado nacionalista Álvaro Dastugue presentaron ante la Corte Electoral 69.360 firmas para convocar a un prerreferéndum para derogar la ley que ampara los derechos de la población trans. Iafigliola se mostró “muy satisfecho” por la campaña, aunque lamentó “que no hayamos podido incluir en una sola iniciativa la derogación de la ley y la reforma constitucional que impulsa Jorge Larrañaga por mayor seguridad. Desgraciadamente todos los constitucionalistas dijeron que no había manera de compatibilizar las dos cosas en un mismo texto”.

Dastugue, por su parte, dijo que se trata de “un paso muy importante para corregir esta aberración legal que otorga más derechos a algunos ciudadanos que a otros”, en referencia al subsidio que recibirán algunos trans que fueron discriminados durante la dictadura. “El Estado no tiene por qué mantener a los trans. Que trabajen y paguen sus impuestos, como hace todo el mundo menos las iglesias. Porque si cada persona que se siente discriminada deja de trabajar y pagar impuestos no va a alcanzar el dinero para exonerar a las instituciones religiosas de pagar lo que el resto del mundo tiene que pagar”. El candidato también citó las exoneraciones impositivas que tienen las iglesias como “una muestra de igualdad ante la ley, ya que tanto los católicos como los judíos y los protestantes no pagan impuestos, y eso sólo lo tienen que hacer los ateos”.